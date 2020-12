Apple dépassé par Xiaomi sur le marché du smartphone

Publicité

Le marché du smartphone est toujours florissant depuis des années. Cependant, en 2020, une baisse des ventes de 5,7 % est enregistrée sur le troisième trimestre. Cette baisse est en majeure partie en relation avec l’impact du Covid. Certains fabricants s’en sortent mieux que d’autres et le trio de tête est asiatique. Apple se retrouve en quatrième position.



Un podium asiatique

Selon les dernières analyses de Gartner, le trio de tête est, dans l’ordre, Samsung, Huawei et Xiaomi. Le marché du smartphone est donc dominé par des fabricants asiatiques. Apple se trouve donc au pied du podium du classement mondial. Par ailleurs, la firme de Cupertino a vendu deux fois moins de smartphones que Samsung le trimestre dernier. C’est donc une grosse déception pour Apple qui se retrouve en difficulté. Le géant américain devrait toutefois voir ses ventes reprendre de plus belle avec la sortie des iPhones 12. Le retard de lancement de 4 semaines par rapport au calendrier habituel à sans nul doute contribuer à cela. Les iPhones 12 devraient toutefois faire remonter les ventes pour le quatrième trimestre. Le tableau ci-dessous résume le nombre de ventes en millions d’unités et ce que cela représente en %, les chiffres parlent d’eux-mêmes. La surprise vient de Oppo, un autre fabricant asiatique, qui se place en 5e position. Cela positionne donc Apple dans une position difficile où la concurrence devient de plus en plus forte.

Samsung 80,816.0 22.0 % Huawei 51,830.9 14.1 % Xiaomi 44,405.4 12.1 % Apple 40,598.4 11.1 % OPPO 29,890.4 8.2 % Others 119,117.4 32.5 % Total 366,658.6 100 % Source Gartner

La Covid-19, un impact non négligeable

Toujours selon Gartner, le covid, et de façon plus généraliste, la crise sanitaire explique principalement ce recul du marché. En effet, avec la pandémie et les mesures prises, notamment les confinements, les usines ont été impactées par les fermetures de chaînes de production. Également, les réseaux de distribution se sont trouvés bloqués. Tout cela a eu pour effet de freiner la consommation et empêcher le marché de se renouveler comme à son habitude. Autre critère à prendre également en compte, le fait que l’on garde son smartphone plus longtemps du fait que les derniers modèles sont plus performants, mais aussi par les prix plus élevés qui font que l’on réfléchit à deux fois avant de faire un nouvel achat. Les deux premiers trimestres ont été encore plus difficiles avec une baisse de -20 % pour le marché. Un troisième trimestre avec une baisse de 5,7 % peut présager un quatrième trimestre de meilleur augure ce qui permettrait de relancer le secteur, voire le stabiliser.

