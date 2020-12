Publicité

Pour les utilisateurs Android de l’application WhatsApp, les développeurs ont ajouté une nouvelle fonctionnalité. En effet, pour vous en mettre plein la vue, ils ont décidé d’implémenter des écrans personnalisés sur Android. Avant, il était seulement possible d’appliquer des fonds d’écran pour les tchats. Seul bémol et pas des moindres, il fallait le garder pour toutes ses discussions. Avec cet ajout d’écrans personnalisés, il sera possible de contrôler chaque fil de messages de manière singulière. Dites adieu à la redondance et bonjour à la diversité !

Pour résumer, avec la nouvelle version bêta de WhatsApp, vous pourrez donc avoir plusieurs écrans personnalisés pour chaque personne.

WhatsApp

WhatsApp équilibre Android et iOS

Bien qu’il s’agisse d’une bonne mise à jour, il ne s’agit pas d’une révolution. En effet, cette fonctionnalité était déjà présente pour les utilisateurs d’iOS. Alors pour pallier cela, WhatsApp a fait en sorte que les utilisateurs Android puissent y accéder également. Cette bêta proposera donc une flopée d’écrans personnalisés pour le goût de chacun mais aussi de nouvelles options de personnalisations. Cette mise à jour, qui offre une forme d’unicité pour chaque utilisateur de WhatsApp, s’inscrit dans un développement similaire à celui des autres applications sociales. Il est possible de citer Snapchat et ses Bitmojis personnalisables, ou encore Messenger, avec ses couleurs de conversation, ses emojis et ses réactions personnalisables.

Chaque fond d’écran personnalisé aura son caractère unique de sorte à ne pas être confondu dans toutes vos discussions. Aucun souci n’est prévu au niveau de l’espace de stockage dû à sa simplification. Grâce à ces petites fonctionnalités, WhatsApp compte bien fidéliser ses utilisateurs et donner plus de visibilité à l’application.

Android/iOS

Un bonus pour les utilisateurs

Pour encore plus de diversité, s’ajoute à cela, le degré de transparence. Désormais, les utilisateurs pourront donc choisir si leurs écrans seront opaques ou translucides. Il sera même de choisir la luminosité des fonds d’écran sur le service de messagerie WhatsApp.

Et pour ce qui est des fonds d’écran, vous aurez le choix. Avec 32 fonds d’écran destinés au mode clair pour 29 fonds d’écran destinés au mode sombre. D’ailleurs, celui-ci est très utilisé. C’est le cas notamment pour d’autres réseaux sociaux comme Facebook, Messenger. Bien sûr, cette option n’est disponible qu’aux utilisateurs bêta de WhatsApp.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faudra entrer dans la discussion de votre choix et appuyer sur les trois points en haut à droite de l’écran. Ensuite, appuyez sur la section « Modifier ». La partie dédiée aux fonds d’écran s’affichera alors avec plusieurs options. Vous aurez le choix entre : « Clair », « Sombre », « Couleurs unie », « Mes photos » et « Fond d’écran par défaut. » Pour valider votre choix, il faudra cliquer sur « Définir le fond d’écran. »