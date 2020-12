Lyf Pay améliore ses services avec une nouvelle version de son application !

Publicité

Depuis son arrivée sur le marché, il y a maintenant trois ans, Lyf Pay a toujours voulu faire évoluer son produit pour répondre aux attentes des consommateurs. De fait, l’ajout de nouvelles fonctionnalités sur son application est devenu récurrent pour la Fintech française. Dans la dernière version de son application, disponible sur les stores depuis le 23 novembre, Lyf Pay a intégré de nombreuses mises à jour pour améliorer l’expérience client. Un pas en avant de plus, devant guider la Fintech vers le statut de « Super-app européenne du paiement »…

Une page d’accueil avec un design repensé

Avec cette nouvelle version, Lyf Pay, la Fintech référence du paiement dématérialisé en France et en Europe, propose d’accéder à tous ses services de paiement en un clic ! En effet, depuis la page d’accueil, on retrouve trois boutons nous permettant de payer en caisse (paiement mobile QR Code et NFC/Paylib, dématérialisation des cartes et programmes de fidélité), d’envoyer de l’argent à des amis et de payer sans passer en caisse !

Avec ces navigations retravaillées, Lyf Pay simplifie l’accès aux informations et aux notifications. Une mise à jour qui apporte un vent de fraicheur à l’application et qui en profite également pour améliorer en profondeur l’expérience utilisateur !

Des améliorations basées sur les retours clients reçus par Lyf Pay

Dans l’objectif de toujours satisfaire la plus grande base de clients possible, l’équipe de Lyf Pay s’est alors basée sur plus de 4000 témoignages d’utilisateurs. Ces retours, recueillis et analysés par l’équipe d’UX Researcher de Lyf Pay (l’équipe de charge de l’expérience utilisateur), ont permis à la Fintech d’apporter de nombreuses améliorations. Plus qu’une mise à jour, cette nouvelle version de l’application se présente donc comme le résultat d’une co-construction du produit par les clients et l’entreprise.

Enfin, la Fintech française explique que cette nouvelle version marque « à la fois l’arrivée à maturité de l’offre Lyf Pay et le point de départ d’une ambition plus vaste : réinventer le paiement et les parcours d’achat de ses utilisateurs au quotidien.«