Facebook : L’apparition du mode sombre sur Android et iOS

Actuellement en phase de test sur les applications, l’apparition du mode sombre sur Android et iOS fait parler de lui sur Facebook.

Utilisé par la plupart des utilisateurs, le mode sombre est devenu un incontournable à utiliser sur les applications. En raison de ses différents atouts tel que son esthétisme. Ou encore sa couleur noire qui réduit l’agression des yeux comparée au thème blanc plus néfaste. Cependant, le réseau social de la firme Américaine a pris un peu de retard par rapport à ses concurrents. Mais heureusement, le lancement a eu lieu ! C’était le cas précédemment du réseau social WhatsApp. Et maintenant il est possible d’utiliser le mode sombre sur l’interface web de Facebook et également l’application Facebook Messenger.

Attention le lancement du thème sombre sur Facebook Messenger n’est pas encore pour tout le monde. Il se peut que, par chance, vous puissiez faire parti des heureux élus aillant la possibilité de le tester.

C’est notamment le cas de l’influenceuse Jane Manchun Wong qui confirme que le mode sombre est bien en phase de déploiement dans le monde avec un Tweet. Une information que lui a confirmé Alexandru Voica, une responsable de l’innovation chez Facebook. Cependant, la date du déploiement total de cette fonctionnalité n’a pas encore été dévoilée de la part de la firme américaine. Il faudra alors attendre un petit peu avant la disponibilité totale de ce dernier.

Pour activer ce dernier, vous devrez télécharger la dernière version de l’application. Ensuite, ouvrir l’onglet « paramètres et vie privée ». Vous aurez alors peut-être la chance de pouvoir activer le mode sombre. Vous pouvez également activer le mode sur Google Maps, Google photos mais aussi YouTube.