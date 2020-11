Raspberry Pi 400, le premier PC au format clavier !

Publicité

Raspberry est ultra connu pour ses mini PC au format carte de crédit ! Mais le fabriquant ingénieux ne s’arrête pas là et propose le Raspberry Pi 400, un PC tout en un contenu dans un clavier.

Votre PC dans un clavier

Le Raspberry pi 400 prend la forme d’un clavier. Mais intégrant cependant un ordinateur ARM sur la base d’un Raspberry pi 4. Ce qui n’est pas sans rappeler le commodore 64 !

L’essence même de la marque

Sur la base d’un Raspberry pi 4, le pi 400 reprend donc ses caractéristiques.

Un Soc quad core 64bits, 4Go de RAM, du WiFi et Bluetooth 5. il propose aussi un flux vidéo en 4k 30 ou 60ips.

Coté connectiques, 1 port Ethernet, 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3.0, un USB C pour l’alimentation, 2 micro-HDMI, un Micro-SD pour l’Os, et une interface GPIO 40 broches pour les bidouilleurs !

Le design est très simple et épuré, ce qui reste dans la logique de la marque ! Ce design pourra alors s’intégrer dans n’importe quel environnement !

Disponible en 2 versions

Sa version de base comprend uniquement le clavier/PC.

Une version complète existe aussi, et comprend le clavier PC, un guide d’apprentissage, une carte SD comprenant l’OS, une souris officielle, un câble micro HDMI et le bloc d’alimentation,

Pour toutes les langues

Raspberry affirme que son clavier sera décliné en plus de l’anglais US et UK en 4 autres langues (Espagnol, Français, Allemand, Italien).

Pourquoi ?

L’idée et donc de concevoir un mini PC, accessible à tous et pouvant permettre de faire comprendre aux enfants la programmation. Mais aussi le développement de projet.

Il peut aussi être utilisé par kératines entreprises, soucieuses de l’encombrement que peut avoir une tour.

Bien que le PC ARM ait ses limites, il peut néanmoins se montrer très utile pour de la bureautique simple.

Prix tout doux

Comme d’habitude, les produits Raspberry sont très abordables et accessibles à tous.

Le Raspberry 400 sera alors disponible au prix de 103.61€ dans sa version kit complet.

Mais aussi à 74.50€ pour la version de base.

