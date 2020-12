Comment créer des playlist collaboratives pour les fêtes ?

Publicité

Pour que l’ambiance d’une soirée soit bonne, il ne faut pas négliger la playlist. Difficile de faire plaisir à tout le monde ! Heureusement, différents services proposent de créer une playlist collaborative afin que chacun puisse choisir sa musique !

Youtube

La plus célèbre des plateformes vidéo, permet de créer des playlists, et même des playlists collaboratives. Bien que l’on trouve tous les titres sur cette plateforme, il s’agit généralement de clips vidéo. Ce qui consomme donc plus de données que les plateformes de streaming musicales !

Comment faire :

Connectez-vous à YouTube Studio. Dans le menu de gauche, sélectionnez Playlists. À côté de la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter des collaborateurs, cliquez sur Modifier. Sous le titre de la playlist, cliquez sur l’icône Plus. Cliquez sur Collaborer . Cliquez sur le curseur à côté de l’option “Les collaborateurs peuvent ajouter des vidéos à cette playlist ». Activez l’option « Autoriser les nouveaux collaborateurs ». Copiez le lien de votre playlist, puis partagez-le avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer

Avantage :

N’importe quel titre disponible sur Youtube

Utilisé par tout le monde

Inconvénient :

Les vidéos ajoutées ne peuvent être supprimée que par l’utilisateur ayant fait l’ajout.

Une consommation de données supérieur aux plateforme de streaming musicales (attention au forfait mobile)

Pas de fonction de vote

Deezer

Toujours dans les plateformes les plus populaires, Deezer met en place les playlists collaboratives. Le catalogue est très bien fourni et l’application est très facile d’utilisation !

Comment faire :

Sur mobile

Allez dans Favoris Sélectionnez Playlists dans Musique Sélectionnez Créer une nouvelle playlist Entrez le Nom de votre playlist Sélectionnez l’icône appareil photo si vous souhaitez prendre une photo ou télécharger une image Utilisez le curseur pour rendre votre playlist Privée * ou Collaborative Sélectionnez Créer

*Une playlist collaborative est forcément publique

Allez dans Favoris Sélectionnez Playlists Sélectionnez Créer une playlist Entrez le Nom de votre choix Sélectionnez l’icône appareil photo si vous souhaitez télécharger une image Cochez la case pour rendre votre playlist Privée ou Collaborative Sélectionnez Créer

Sur ordinateur

Sur l’application mobile, ordinateur et sur le site, vous pouvez ajouter des titres directement à partir du player. Il suffit d’appuyer sur le bouton représenté par les trois points, de sélectionner Ajouter à une playlist et de choisir celle vous souhaitez l’ajouter.

De la même façon, sur mobile, vous pouvez ouvrir la playlist et appuyez sur le bouton Ajouter des titres.

Avantage :

Facile d’utilisation

Plateforme très populaire

Catalogue assez complet

Inconvénient :

Pas de fonction de vote

Seul le créateur peut supprimer une chanson

Spotify

La deuxième plateforme de streaming musical de cette liste, offre elle aussi une fonction collaborative. La plateforme Suédoise et quasiment similaire à la plateforme Française Deezer. Donc seul votre goût, ou un abonnement en cours vous fera choisir entre l’une des deux plateformes.

Comment faire :

Sur mobile et tablette

Appuyez sur Bibliothèque . Puis sur Playlists et sélectionnez-en une que vous avez créée. Appuyez sur . Appuyez sur ACTIVER LE MODE COLLABORATIF. Partagez la avec vos amis.

Sur Ordinateur

Dans le volet de gauche, cliquez sur une playlist avec le bouton droit. Sélectionnez Playlist collaborative. Partagez la avec vos amis.

L’icône indique que la playlist est désormais collaborative.

Avantage :

Catalogue complet

Simple d’utilisation

Plateforme populaire

La photo de profil s’affiche devant chaque titre ajouté (Identifiez celui qui a ajouté « Les démons de minuits »)

Inconvénient :

Pas de fonction de vote

WaveUp

WaveUp est une solution innovante, qui permet de créer des « rooms ». Room dans laquelle les invités peuvent ajouter la musique de leurs choix, puis e, fonction du nombre de votes la musique passera plus tôt ou plus tard (Céline passera en dernier !)

Comment faire :

Télécharge la version gratuite sur IOS ou Android Créer une room Invite tes participants Ajoute tes musiques Laisse les invités ajouter leurs musiques Laisse le système de vote faire !

Avantage :

Plus besoins de réfléchir à une ambiance musicale qui plaira à tout le monde

Un système de vote qui priorise ou non une chanson

Un petit récap envoyé le lendemain à tous les participants

Inconvénient :

Plateforme peu connue

Si il faut en choisir qu’une ?

Le constat est donc sans appel ! Pour que l’ambiance musicale plaise à tous les invités rien de mieux que WaveUp ! La fonctionnalité de vote permet alors d’avoir une ambiance au plus proche des goûts de chacun et de façon fun !

Même si d’autres plateforme comme Tracktl offrent la même fonction, la solution WaveUp est selon nous la solution la plus adaptée aux particuliers !