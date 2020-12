Publicité

Acteur sur le marché européen, Amazfit, que nous avons pu découvrir avec le test des écouteurs, s’attaque au marché des montres connectées abordables. Pour atteindre ce milieu où pullulent les constructeurs, la marque Zepp se démarque par un design élégant pour le quotidien comme pour le sport, pour un prix de vente accessible, mais un peu cher pour ses caractéristiques. Le modèle Zepp E Circle se distingue par un boitier rond et une finition en aluminium, proposant ainsi une faible épaisseur à une montre connectée avec écran tactile. Voici notre avis sur la montre Zepp E Circle après plusieurs semaines d’utilisation.

Design soigné et écran rond

Première découverte de la marque Zepp à la rédaction et le détail est mis à l’honneur avec un packaging sobre. L’entreprise derrière ce nom appartient au groupe Xiaomi et sait y faire en matière d’expérience utilisateur.

Il existe 2 modèles de la montre Zepp E, dont le modèle Zepp E Circle que nous testons actuellement, et le modèle Zepp E Square, pour un boitier carré (d’où son nom). Le cadran rond du modèle Zepp E est de 42 mm, pour un écran tactile incurvé de 1,28 pouce. À la différence de l’Apple Watch Series 6 par exemple, la montre Zepp est d’une épaisseur de 9 mm. Il s’agit d’une montre très fine, qui se fait rapidement oublier sur le poignet. Puisqu’en effet, elle pèse seulement 42 grammes (bracelet compris).

Le modèle Zepp E Circle dispose d’un cadran en métal poli donnant un aspect net, bien qu’il soit facilement salissant. Dans notre modèle Full Black, les traces de doigt se font vite percevoir. D’ailleurs, le bracelet en plastique inclus est de très mauvaise qualité et ne reflète pas du tout celui de la montre. Quel dommage ! Heureusement, il est possible d’acheter des bracelets en cuir ou en métal qui seront plus durables et plus confortables.

Publicité

La Zepp E Circle s’utilise avec un seul bouton disponible sur la droite du cadran, permettant de l’allumer, de confirmer et de se déplacer sur l’écran. Pour le reste, il faudra utiliser directement l’écran tactile. Pour le reste, la montre Zepp est étanche à 50 mètres sous l’eau et se recharge via un support aimanté. Les bracelets se changent par un système de ressort. Malheureusement, la montre ne dispose pas d’un capteur GPS, ni réseau, nécessitant l’orientation depuis l’application du smartphone.

Publicité

Application similaire à Xiaomi

La montre Zepp E Circle se gère depuis l’application Huami, qui ressemble exactement à celle de Xiaomi, Mi Fit. En même temps, maison mère, cela permet de se retrouver facilement. Globalement, on a apprécié l’aspect suivi de santé qui est très complet avec des graphiques et des conseils. D’autant plus que la montre est équipée de capteurs pour mesurer le rythme cardiaque et taux d’oxygène dans le sang (SpO2) comme le fait la dernière Apple Watch Series 6.

Concernant les applications, il faudra faire avec les fonctionnalités installées, aucun magasin d’applications disponible. La seule possibilité de personnalisation se fait par la modification du cadran, avec un store dédié. Mais cette montre semble orientée vers la santé. En effet, hormis les basiques fonctionnalisés de boussole, chronomètre ou encore lampe torche, la Zepp E n’étonne pas.

Une montre connectée orientée Santé

Au cours de notre expérience, notre analyse complète de la montre connectée Zepp E Circle nous laisse à penser que le constructeur souhaite faire rivaliser ses produits avec le français Withings. En effet, avec des capteurs à la pointe des dernières technologie et des résultats orientés santé du quotidien, Zepp se veut être le meilleur compagnon de vie.

La Zepp E est réellement une montre axée sur la santé et le bien-être de son porteur. Des relevés de votre activité et de votre condition physique sont effectués en permanence. On note en données assez classiques, la fréquente cardiaque, les calories et les pas. En un peu plus avancé, on retrouve l’ECG, un relevé SpO2 et un suivi du stress.

Ces nombreux relevés créent un score PAI, un indicateur d’activité physiologique personnelle. Cela révèle d’un mélange de rythme cardiaque, activité et du dynamisme. Un score global qui juge la santé et bonne condition.

Un suivi et rapport de stress peut être intéressant pour ceux qui sont débordés par leur journée et ne prennent pas le temps de respirer. Une petite pause peut être essentiel par moment et savoir quand souffler aidera.

La montre va également rappeler de se lever et bouger régulièrement, mais nous n’avons pas trouvé ce rappel intéressant, qui nous dit de bouger alors que nous étions debout en train de cuisiner par exemple…

Outre les objectifs quotidiens et suivis, on peut lancer un suivi pour un entraînement sportif. La montre va ainsi se mettre à analyser en continu, calculer la dépense énergétique et en faire un rapport sur l’application. Nous avons trouvé le capteur très précis et assez proche de la séance de sport réalisée.

Autonomie

Pour atteindre une finesse incomparable, il fallait bien omettre des détails. Pourtant, la Zepp E Circle ne lésine pas sur son autonomie prometteuse de 7 jours. Résultat des courses avec une utilisation normale au quotidien (notifications, suivi de déplacement GPS, 1 h de séance sportive), la montre est arrivée à ses fins au bout de 6 jours. Si on en vient à réduire l’utilisation de capteurs ou la mise à jour des données constantes, la Zepp E offre une belle durée de vie.

Publicité

Zepp E Circle : Conclusion

Pour être totalement transparent avec vous (c’est notre métier), la montre Zepp E Circle ne fait pas partie de nos premières recommandations. Bien que son design soit ultra soigné, avec des finitions exemplaires pour un cadran, la montre Huami se voit affichée à un tarif trop élevé pour ses capacités. Impossible de l’utiliser sans un smartphone ou d’installer des applications, la Zepp E est avant tout une montre orientée Santé. Avec une armada de capteurs et des conseils en tout genre sur l’application, elle s’adapte aux personnes ayant des problèmes de santé ou aux sportifs.

En partenariat avec Amazfit Zepp E Circle Neuf 249.9 € Voir l'offre

Produit disponible sur Zepp E Montre-Bracelet de Fitness à écran Couleur Tactile de 1,28 Pouces Montre de Sport étanche à 5 ATM avec Mesure de Saturation en oxygène sanguin SpO2, 11 Modes Sportifs, Polar night black

Voir l'offre 187,52 €

Zepp E Circle 249€ 7.8 Design 8.5/10

















Fonctionnalités 6.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Points positifs Finition exemplaire

Axée santé

Très bonne autonomie Points négatifs Peu de fonctionnalités

Bracelet décevant

Pas de GPS, ni 4G Acheter sur Amazon