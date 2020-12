Les 5 meilleurs jeux de société pour les fêtes de fin d’année

Publicité

Comment faire en sorte que les plus jeunes décollent les yeux de leur smartphone ? Quels jeux sont suffisamment captivants pour qu’ils ne ressentent pas l’appel de l’écran? Oubliez les jeux barbants et soporifiques tels que la belote ou bien encore un bon vieux scrabble.

MONOPOLY, le jeu

Un grand classique mais qui ne cesse de se réinventer : Le MONOPOLY. Les modèles que nous vous conseillons ne sont rien d’autres que le MONOPOLY Fortnite ou bien encore le MONOPOLY Stranger Things. Le côté classique et traditionnel du MONOPOLY pourra plaire aux plus nostalgiques et la modernisation par les univers de Fornite ou de Stranger Things permettra aux plus jeunes de s’y intéresser.

Retrouver le MONOPOLY Stranger Things ici.

Retrouver le MONOPOLY Fortnite ici.

UNO

Tout comme le MONOPOLY le UNO est un grand classique même s’il ne se réinvente pas. Cependant il n’est pas un simple jeu de cartes. Dynamique, drôle et rapide aucune partie ne se ressemble. Mais attention, il faut se mettre d’accord sur les règles avant certains désaccords.

Produit disponible sur UNO Minimalista édition spéciale minimaliste et design, jeu de société et de cartes, GYH69

Voir l'offre 16,18 €

LOUP GAROU

Ce jeu a été l’un des plus joués lors des différents confinements. En effet vu qu’il était impossible de jouer de manière physique beaucoup se sont retrouvés pour y jouer en ligne. Un hic, beaucoup de ces personnes ne connaissent pas la version originale du jeu. Ce serait donc le moment parfait pour en profiter.

Publicité

DOBBLE

L’un des jeux les plus dynamiques auquel il nous a été permis de jouer. En effet, dans ce jeu vous avez pour but de découvrir les ou le symbole identique entre 2 cartes. Le rythme devient de plus en plus endiablé au fur et à mesure des parties.

PICTIONNARY

Administrator please check availability of B0031QBHMA on AMAZON

Ce jeu n’est pas le plus récent, mais il a l’avantage de pouvoir être fait avec très peu de moyens. Si en ces conditions exceptionnelles vous ne parvenez pas, ou ne voulez pas vous rendre dans des magasins pour vous équiper, il vous sera toujours possible de jouer à ce jeu. Qui plus ait avec les différents talents de déssinateurs/trices des membres de la famille, des grands fous rires sont à prévoir.