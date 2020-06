Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (1er juin). Au programme aujourd’hui, un fond d’écran pour tuer les smartphones Android, StopCovid disponible et les vidéos YouTube disposent de chapitres.

StopCovid est désormais disponible

En pleine pandémie du COVID-19, StopCovid, une application de contact tracing, est en préparation depuis plusieurs mois. Bonne nouvelle, elle sera disponible dès le 2 juin à 12H. Son fonctionnement est simple. Celle-ci va détecter les smartphones dans un rayon d’1 mètre dont l’application est téléchargée. Ce contact est ensuite enregistré si celui-ci dure plus de 15 minutes. Si une personne dont vous avez été en contact déclare sur l’application qu’elle est atteinte du COVID-19, vous serez averti par le biais de votre smartphone.

Pour ce faire, StopCovid va utiliser le Bluetooth basse consommation de votre smartphone. Cependant, elle ne profitera pas des efforts apportés par Apple ou Google avec l’API dédié à cet usage ni même Sodar, un outil Google permettant de respecter les règles de distanciation sociale. Le refus de son utilisation est principalement de l’ordre de la souveraineté nationale. Ainsi, StopCovid devrait à priori être moins fonctionnel sans cette API. Vous pourrez télécharger StopCovid dès le 2 juin 2020 à 12H sur l’App Store ou le Play Store. Vous l’aurez donc compris, elle sera seulement compatible avec Android et iOS. L’installation de l’application est entièrement basée sur le volontariat.

YouTube découpe désormais ses vidéos en chapitres

On l’attendait tous avec impatience : une fonctionnalité pour repérer facilement les différentes sections d’une vidéo sur notre plateforme de streaming préférée, YouTube. Dans un tweet posté par le groupe le 28 mai, YouTube annonce que les « Chapitres Vidéo » sont maintenant implémentés. Cela signifie que lorsque vous parcourrez la barre de progression de la vidéo, vous pourrez voir les délimitations des différents chapitres qui y auront été définis par son auteur. Ainsi, il est plus aisé de rechercher un passage ou un moment précis dans une vidéo, en particulier pour les métrages longs. La fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs sans exception. Une seule condition cependant : pour qu’une vidéo puisse être segmentée en chapitres, la vidéo en question devra contenir un premier chapitre qui démarre au tout début de la vidéo et au moins trois chapitres de 10 secondes chacun.

Un fond d’écran fait planter les smartphones Android

Les choses les plus anodines sont parfois les plus dangereuses. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’avec les failles qui fleurissent sur nos smartphones. Un emoji ou un simple message peuvent parfois faire planter complètement notre téléphone, et on sait à quel point ces appareils sont importants dans nos vies.

Aujourd’hui c’est une image appliquée en tant que fond d’écran qui fait complètement buguer les smartphones. Cette faille, exclusive à Android, fait redémarrer votre smartphone encore et encore pour, in fine le bloquer et n’avoir que la réinitialisation complète comme solution. Cette faille ne concerne pas tous les modèles de smartphones Android, cela touchant principalement les terminaux sous Android 10 mais la prudence reste de mise. Cela est dû à la gestion des espaces de couleurs par l’os de Google. L’image en question est affichée en RGB quand certaines versions d’Android sont programmé pour afficher les couleurs en sRGB, ce qui explique ce dysfonctionnement.

On espère que les actualités du jour autour de smartphones Android, YouTube et StopCovid. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti