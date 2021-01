15 startups de Séoul au CES 2021

Publicité

Comme le CES 2021 se tiendra virtuellement en raison du COVID-19. Des entreprises technologiques innovantes basées dans la ville métropolitaine de Séoul seront présentes au CES 2021 en ligne cette année.

La ville métropolitaine de Séoul a commencé sa participation au CES en janvier 2020. Et a remporté des prix exceptionnels pour certaines entreprises. Ce qui a également conduit à des partenariats commerciaux et à des exportations. Désormais, la ville se prépare à participer au CES 2021 sur le thème «Séoul connecté». Ainsi, avec 15 de ses entreprises les plus innovantes contribuant au développement de l’industrie des villes intelligentes.

Quel programme pour le CES 2021 Séoul ?

Les 15 entreprises innovantes sélectionnées pour exposer au CES Séoul 2021 :

Dans la catégorie Smart Eco :

Enernet : le service EG aide les utilisateurs à gérer l’électricité plus efficacement avec un système de comptage intelligent basé sur PLC

Bronine : le chargeur Volkit est un chargeur universel qui peut charger plusieurs appareils électroniques simultanément

SCALAR : connecteur de chargeur pour véhicules électriques pour permettre la connexion à différents types de bornes de recharge d’électricité

PiQuant : AirQuant est la solution de surveillance de l’environnement avec contrôle automatique du CVC et du purificateur d’air

Nuvi Lab : NUVI Scan analyse les aliments en 0,5 seconde avec l’IA et la technologie Big Data

Dans la catégorie Healthcare :

NuEyne : Cellena est un appareil de santé portable qui utilise des signaux bioélectroniques pour soulager la fatigue oculaire et l’inconfort

Medi Whale : DrNoon est une solution d’examen IA qui prédit le risque de maladie cardiovasculaire grâce à l’analyse vasculaire rétinienne

EverEx : KneeEx est un exerciseur de genou intelligent qui aide à la rééducation et au traitement des genoux en renforçant les muscles autour des genoux

RealDesignTech : Ultiracer est un appareil de cyclisme en salle sûr et dynamique qui assure la sécurité du cycliste avec son propre support vertical de bras de fer

AIVAR : MYFIIT mesure la taille de votre corps en utilisant des images de smartphone. Il permet également un ajustement virtuel des vêtements et peut vous les faire livrer.

Et la catégorie AI in Life pour Séoul au CES 2021 :

Wayne Hills Ventures : AI Pro SW convertit automatiquement les textes modifiés, les correspond à des mots-clés et les combine automatiquement en contenu vidéo

Neospience : Typecast est le service de voix off IA qui ajoute des sensations uniques au texte en utilisant la technologie d’apprentissage en profondeur

Loudgear : CloudGear est un appareil portable permettant de jouer à des jeux PC comme le jeu sur console pour donner plus de plaisir et d’excitation

AlgoCare : Cette solution d’électroménager pour une nutrition personnalisée distribue juste la bonne quantité de tablettes nutritionnelle aux utilisateurs en analysant leurs données de santé

Blue Print Lab : V2 est la solution d’essai virtuelle AR avec la technologie de reconnaissance faciale qui analyse la forme du visage de l’utilisateur, la taille et l’emplacement des traits du visage

Bien sur, ces entreprises sont passées par un processus de sélection rigoureux. Et ont donc prouvé leur technologie unique et leur potentiel d’expansion mondiale. Ils exposeront leurs technologies les plus récentes et avancées dans le plus grand salon de l’électronique au monde.

Des informations plus détaillées sur le CES 2021 Séoul sont disponibles sur le site Web du CES Séoul.

