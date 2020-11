Minglecon : nouveau service de contenu vidéo en ligne en 2021

Publicité

Minglecon, le fournisseur de contenu d’apprentissage basé sur la gamification, étend ses services actuels. Pour les enfants d’âge préscolaire et les élèves du premier cycle du primaire, être disponible pour tous les groupes d’âge. La société a récemment lancé Zzam Zzam TOEIC . Une aide à l’apprentissage qui capte l’intérêt et la concentration des adolescents qui ont besoin d’étudier TOEIC. Mais aussi des étudiants et des employés de bureau qui essaient d’obtenir un emploi ou de changer d’emploi. Aujourd’hui, la société est sur le point de lancer son service de contenu vidéo en ligne en janvier 2021.

Minglecon – Gamification d’apprentissage des compétences

Avec les kits pratiques, les applications mobiles et le Web, Minglecon fournit des services de gamification en incorporant le concept de la pensée computationnelle dans les jeux et les jeux pour améliorer les compétences de résolution de problèmes, la pensée logique et la créativité des enfants. Ses principaux services de gamification sont Minglebot (12 ensembles de kits informatiques débranchés) pour les enfants d’âge préscolaire et les élèves du premier cycle du primaire. Et l’application « Minglebot, Help! » qui peut être pratiquement en liaison avec le kit.

En outre, il existe d’autres applications telles que Basketball English Vocabulary 240, Circus English Vocabulary 240, School English Vocabulary 240 et Jungle English Vocabulary 240 gamification, conçues pour améliorer les compétences en anglais des utilisateurs. Alors que la société a lancé Zzam Zzam TOEIC en août. Ils ont élargi leurs services d’apprentissage des enfants d’âge préscolaire et des élèves du primaire aux adolescents et aux adultes.

Minglecon Zzam Zzam TOEIC – Anglais fait plaisir

Zzam Zzam TOEIC, qui vous aide à mémoriser les mots TOEIC avec plaisir avec quatre types de jeux, a soigneusement sélectionné 1920 mots et expressions idiomatiques nécessaires au TOEIC. Et couvre l’apprentissage et la révision à travers un système d’apprentissage systématique en six étapes.

Alors que le service de contenu vidéo en ligne est récemment lancé en raison du COVID-19, le nombre de clients qui souhaitent découvrir le contenu d’apprentissage de Minglecon en ligne augmente. Pour répondre à ces besoins, Minglecon a signé un partenariat avec une société de services vidéo en ligne et encourage les membres d’Edu Crew qui peuvent développer un contenu de haute qualité et enseigner plus de 3000 volumes de contenu gamifié aux utilisateurs. Helen Jean, PDG de Minglecon

La PDG Helen Jean a reçu un doctorat. en linguistique anglaise appliquée et elle a écrit plusieurs livres. Y compris le «Guide pratique pour les développeurs de contenu pour l’éducation en anglais des enfants» et le «Livre de développement des enseignants pour l’éducation en anglais des enfants». Elle a hâte de créer une plateforme écologique en encourageant les membres d’Edu Crew en tant que développeurs de contenu professionnels et éducateurs.

Malgré les difficultés d’expansion du canal de vente en raison du COVID-19, Minglecon progresse régulièrement sur le marché mondial avec Minglebot. Le kit de calcul débranché de 12 ensembles en plusieurs langues ( coréen, anglais, chinois, vietnamien et thaï ), l’application Minglebot lancée dans le monde entier, Help! et quatre séries Minglecon English Word 240.

Les enfants jouent à des jeux et apprennent l’anglais

Minglebot reçoit particulièrement les projecteurs sur les marchés mondiaux. Helen Jean, PDG, a déclaré: «Des pays comme l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande sont très intéressés par le Minglebot qui combine des compétences de réflexion informatique avec le jeu et les jeux. Nous avons également participé à l’événement IR à l’étranger promu par Gyeonggi-do et Gyeonggido Business & Science Accelerator et présenté notre service au capital-risque en Inde et nous travaillons pour passer à l’étape suivante. »

Elle a alors dit. «Minglecon est actuellement sur la voie du service de l’industrie de la connaissance et nous nous développons dans le service de l’industrie des soins de santé . Comme la thérapeutique numérique pour une vie meilleure pour les utilisateurs avec notre service de gamification ». Ajout également que la gamification de convergence avec les robots Ai et les robots STEAM travaille en cours avec les sociétés partenaires.

