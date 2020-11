Google Chrome 87 : plus de performances, d’autonomie et de fonctions !

Publicité

Google Chrome vient aujourd’hui de passer en version 87. L’occasion pour le célèbre navigateur de gagner en performance, en autonomie, mais aussi en fonctionnalités.

Une mise à jour conséquente pour Google Chrome

D’année en année, le navigateur de Google continue son chemin avec de plus en plus de fonctionnalité et une rapidité exemplaire. Numéro un aujourd’hui, Google Chrome profite dans sa nouvelle version 87 d’un gain de performance conséquent permettant d’étendre l’autonomie de vos appareils ainsi que de nombreuses nouvelles fonctions inédites.

Google Chrome 87, une optimisation du code qui change tout

Première chose à noter sur cette version 87, Google Chrome est plus performant. Pour cela, l’équipe a effectué beaucoup de modifications dans le code source du navigateur.

Parmi ces changements, on note que Chrome va désormais se focaliser sur l’onglet sur lequel vous êtes. Ainsi, les autres onglets ouverts seront moins sollicités par le logiciel, et donc le processeur. Ce gain de performance permet notamment au CPU d’être utilisé jusqu’à 5 fois moins. En résulte une autonomie plus conséquente des appareils, environ 1 heure et demie en plus selon Google. L’entreprise ajoute que dans son communiqué que le navigateur est 25 % plus rapide et affiche jusqu’à 7 % plus vite les pages. Le tout en consomma moins de RAM qu’avant.

Du nouveau dans les onglets

De nombreux utilisateurs ouvrent de multiples onglets web sur leur navigateur. Afin de les aider à retrouver certains onglets, Google Chrome 87 dispose d’un moteur de recherche dédié à vos onglets. Celui-ci se trouve juste à côté du bouton réduire dans la barre des titres. La fonction est cependant disponible uniquement pour les chromebooks dans un premier temps, les PC en profiteront quant à eux plus tard.

La barre d’adresse devient plus intelligente dans Google Chrome 87

La barre d’adresse de Google Chrome gagne dans cette version 87 de nouvelles fonctionnalités. En effet, il sera désormais possible d’écrire une action du logiciel afin qu’elle s’exécute. Google a présenté dans son communiqué un exemple autour de la suppression de son historique. Ainsi, si vous écrivez Supprimer mon historique, le logiciel vous présentera un bouton qui vous amènera directement dans les paramètres de Chrome afin de lancer l’action.

Retrouver les onglets de vos anciennes recherches

Parfois, les utilisateurs font des recherches autour d’un sujet, ouvrent beaucoup d’onglets et passent à autre chose. Google Chrome 87 va leur permettre de reprendre leurs recherches lorsqu’un nouvel onglet est ouvert. En effet, le navigateur regroupera désormais les recherches liées dans des « Cards ». Pour imager cette fonctionnalité, la firme montre par exemple le cas où un utilisateur aurait ouvert plusieurs pages en rapport avec des recettes de pâtes. Lorsque la page de nouvel onglet sera ouverte, celle-ci affichera ainsi une Cards avec tous les liens précédemment visités portant autour de ce sujet. La fonctionnalité est pour l’instant uniquement proposée autour des recherches liées au commerce et à la cuisine.

