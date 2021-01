Publicité

Asus commercialise deux modèles de smartphone, les ZenFone et les ROG Phone. Nous avons testé le Zenfone 7 Pro, c’est maintenant au tour du ROG Phone 3. Ce smartphone est clairement mis en avant pour son aspect gaming. En effet, comme l’indique Asus, ce modèle est “conçu pour les joueurs, par les joueurs”. Il s’agit de la 3e génération de ROG Phone, encore et toujours plus puissante. Elle peut également s’agrémenter de plusieurs accessoires. Le but, augmenter l’expérience gaming sans toutefois mettre de côté les qualités premières d’un bon smartphone comme la photo ou l’autonomie par exemple.

Un design de Gamer

Très agressif dans son design, le ROG Phone 3 donne immédiatement l’impression d’un smartphone de qualité une fois en main. Nous retrouvons donc à l’arrière le module photo avec ses 3 capteurs 64 Mpx, 13 Mpx et 5 Mpx. Également, à côté de ce triple capteur se situe la LED flash, une autre LED pour le rétroéclairage de la coque, un micro et le logo LED qui s’illumine selon votre personnalisation. Il n’y a pas de capteur d’empreinte celui-ci étant situé sous l’écran.

Sur la tranche du bas, nous avons un port USB-C ainsi qu’un micro. Comme pour le ZenFone7, pas de prise jack pour les adorateurs du filaire. En revanche un adaptateur Jack-USB Type-C est fourni.

Sur la tranche gauche, le tiroir SIM dévoile 2 emplacements nano SIM. Tout comme le ZenFone 7 Pro, il n’est pas possible de mettre 2 cartes SIM 5G en même temps. Le ROG Phone 3 accepte toutefois une carte 4G accompagnée d’une carte 5G sans problème. Il n’intègre pas de port mémoire MicroSD, mais avec 512 Go de mémoire interne cela suffira amplement. On trouve également un autre port USB-C qui permettra de recharger en mode paysage pendant une partie. On peut aussi y raccorder les accessoires comme le TwinView Dock.

La tranche droite accueille un micro, les boutons de contrôle du volume, le bouton de démarrage, ainsi que les AirTriggers. Ces gâchettes sont un atout pour jouer, car il est possible d’ajuster leur sensibilité et leur zone de toucher. De plus, elles s’adaptent bien à tous les doigts et toutes les prises en main.

La tranche du haut comporte un micro. La prise en main est agréable malgré ses dimensions de 171 x 78 x 9,8 mm et son poids de 240 grammes. Le manipuler à une main sera difficile à moins d’avoir de très grandes mains. Par contre à 2 mains c’est très confortable.

Un écran 144 Hz de 6,59’’ à 1 ms

Le ROG Phone 3 est donc équipé d’un écran plat, non incurvé, de type AMOLED. La dalle est de 6,59 » avec technologie HDR et une profondeur de couleurs de 10-bits, le tout pour un format 19.5:9 (2340 x 1080). Sa fréquence de rafraîchissement est 144 Hz et son temps de réponse 1 ms. La luminosité de 650 nits est parfaitement adaptée à un usage en extérieur. Deux bordures noires se situent en haut et en bas de l’écran. Si on peut se poser la question du choix d’Asus sur ce point, c’est notamment en raison de l’utilisation en mode paysage pour le jeu. En effet, la position des mains gêne moins avec ces bordures.

Autre point intéressant, le capteur selfie de 24 Mpx se situe en haut à droite, contrairement à ce qui se pratique habituellement à savoir à gauche ou au centre de l’écran. La raison est encore une fois par rapport à la position des mains. En effet en mode paysage, les doigts ne peuvent obstruer le capteur dans cette configuration. Pratique pour ceux qui veulent streamer. Beaucoup d’options de paramétrages permettent de régler ce smartphone, que cela soit pour le jeu ou pour une utilisation courante. Les couleurs sont éclatantes et son point fort reste le rafraîchissement qui donne une fluidité sans comparaison.

Un capteur photo qui fait également ses preuves

Bien que dédié au gaming, Le ROG Phone 3 n’est pas en reste au niveau de la photo. Il est équipé de 3 capteurs disposés horizontalement :

Capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels

Ultra large de 13 mégapixels (125°)

Capteur macro de 5 mégapixels.

La photo n’est pas l’atout majeur de ce smartphone. Toutefois, il suit la tendance actuelle en proposant des capteurs qui feront largement le job. Si l’on peut penser ne pas attendre grand-chose de ce smartphone au vu de son orientation gaming, c’est une erreur. En effet, II est capable de sortir des photos de très bonne qualité et c’est une très bonne surprise avec ce bloc photo plutôt complet. Les photos sont bien détaillées et le rendu est fidèle à la réalité. L’appareil photo principal propose une bonne dynamique et surtout des photos bien détaillées. L’ensemble des modes photos habituels sont présents. Concernant la vidéo, l’Asus ROG Phone 3 est capable d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30fps. Il peut également faire des ralentis allant jusqu’au 4K à 120fps. C’est donc une très bonne surprise dans l’ensemble.

Un son stéréo de qualité

Pour la partie audio, le ROG Phone 3 bénéficie de deux haut-parleurs stéréo à l’avant avec Dirac HD Sound, intégrées dans les bords noirs de l’écran. Ce partenariat avec l’entreprise suédoise Dirac permet d’amplifier les basses et les sons dans le jeu lorsque l’on joue en mode paysage. Cela permet ainsi une meilleure restitution et une spécialisation qui permet de s’immerger dans le jeu. En complément de ces deux haut-parleurs, le ROG Phone 3 dispose d’un double amplificateur intelligent NXP TFA9874. Celui-ci va s’adapter au type d’activité ou de jeu et apporter automatiquement le réglage adéquat. C’est donc là aussi une très bonne surprise pour ce smartphone que cette très bonne qualité sonore.

Des performances au top pour le Gaming

Du côté de ses performances, pas de surprise, car le ROG Phone 3 embarque le meilleur processeur mobile à ce jour. En effet, le Qualcomm 8 cœurs Snapdragon 865 Plus 5G de 3,1 GHz équipe ce smartphone. À cela, on y trouve de la mémoire LPDDR5 de 12 ou 16 Go selon la version, ainsi et de la mémoire ROM Flash UFS 3.1 de 512 Go. Le logiciel X-Mode permet au joueur de configurer divers paramètres système afin d’adapter les performances du smartphone à chaque jeu et/ou chaque scénario d’utilisation. Avec le refroidissement GameCool 3, le ROG Phone 3 peut fournir des pics de performances élevées et stables sans ralentissement même lors d’une partie prolongée.

Également, pour un boost de refroidissement le ventilateur externe AeroActive Cooler 3 se fixe à l’arrière du smartphone pour maximiser la circulation de l’air à travers les zones stratégiques de la coque et ainsi réduire la chaleur générale de l’appareil pour des performances qui pourront être maintenues pendant plusieurs heures d’affilée. Cela fait donc de ce ROG Phone 3 un smartphone surpuissant qui est capable de faire tourner tous les jeux au maximum de leur possibilité sur plateforme mobile. C’est clairement l’objectif d’Asus, proposer le meilleur dans ce domaine et c’est réussi. Combiné avec des jeux optimisés à 144 Hz, c’est un régal ! Concernant l’interface, c’est ROG UI qui tourne sur ce smartphone. Très riche en options et en réglages, il est tout de même possible de basculer sur ZenUI pour ceux qui préfèrent cette interface.



AeroActive Cooler 3

Une autonomie surdimensionnée

Asus n’a pas lésiné sur l’autonomie puisque c’est une batterie titanesque de 6000 mAh. La batterie se compose de multiples mécanismes d’économie d’énergie dont une fonction « Hiberner » qui limite les données en arrière-plan de même que la consommation d’énergie des applications sélectionnées. Tout cela prolonge le délai entre chaque charge, avec pour objectif la prolongation de la durée de vie de la batterie. Elle dispose également de plusieurs modes de chargement programmables et personnalisables, toujours dans l’optique d’augmenter sa durée de vie. On trouve donc un mode de chargement lent qui peut être activé la nuit, ou bien encore un mode de chargement intelligent qui permet d’adapter la charge en fonction de plages horaires définies ou bien en fonction d’un horaire final. Enfin, la capacité de charge peut être réglée à 80%, 90% ou 100%. Enfin, le chargement du téléphone à 100% s’effectue grâce à son chargeur 30W en 63 minutes.

Des accessoires, en veux-tu en voilà

Comme pour ses prédécesseurs, le ROG Phone 3 peut s’additionner avec tout un attirail d’accessoires. Tout d’abord, l’AeroActive Cooler 3 livré avec le smartphone est un ventilateur qui se clipse et qui permet d’évacuer latéralement la chaleur quand on joue. Par ailleurs, il dispose d’un pied pour permettre au smartphone de tenir. Également, la coque ROG Lighting Armor Case fera son plus bel effet avec ses LED RGB. Le ROG Clip permet quant à lui de fixer le smartphone sur la manette de la console de son choix, avec ses différents adaptateurs pour une compatibilité totale. Les kunai sont aussi de retour, système qui permet d’accrocher 2 manettes de part et d’autre du smartphone, à la manière de la Nintendo Switch. Enfin, accessoire ultime, le TwinView Dock 3, un deuxième écran de 144 Hz, qui permet d’étendre l’affichage pour profiter d’options supplémentaires ou afficher une map par exemple.

ROG Clip

TwinView Dock 3

TwinView Dock 3

Conclusion

Le ROG Phone 3 est donc un smartphone boosté et orienté gaming. Quand on dit gaming, on parle de jeux qui nécessitent des performances, pas de Candy crush ! Pour cela il bénéficie des toutes dernières technologies en termes de performances avec son Snapdragon 865+ et sa DDR 5. Son écran de 144 Hz et son temps de réponse de 1 ms lui confèrent une parfaite homogénéité pour un fonctionnement optimal. On pourrait penser qu’avec tout cela son autonomie est limitée, en réalité pas du tout, sa batterie de 6000 mAh et la gestion de cette dernière font qu’il tient quasiment deux jours avec un usage normal ainsi que du jeu. Le capteur n’est pas en reste, s’il n’est pas au même niveau que celui du ZenFone 7, il est tout de même performant et fait de belles photos. Enfin, dernier atout pour ce smartphone, ses accessoires qui augmenteront l’expérience gaming.

Asus ROG Phone 3 999 € 9.3 Design 9.5/10

















Ecran 10.0/10

















Performances 10.0/10

















Qualité de l'image 8.0/10

















Son 8.5/10

















Autonomie 9.5/10

















Expérience utilisateur 9.5/10

















Points positifs Performances survitaminées

L'écran 144 Hz

Les nombreux accessoires

AirTriggers 3

L'autonomie

Compatible 5G Points négatifs Son prix

Pas de certification IP68

Pas de certification IP68

Un peu trop lourd