Selection jeux mobile : tapez et cliquez pour vous divertir

Parce que toutes vos journées sont chargées, il est important de consacrer un peu de temps pour vous. Jouer à Lucky8, Cookie Clicker, ainsi qu’à d’autres jeux mobile incrémentaux assez simples vous procure rapidement bien plus que du divertissement.

Mieux encore, certains jeux se jouent facilement sur mobiles, vous permettant d’y accéder rapidement. Les jeux diffèrent en genre et en fonctionnalités, afin de vous rendre l’expérience la plus agréable possible.

Voici une liste de jeux divertissants sur mobile que nous vous recommandons.

1. Tap Tap Dig 2 : Idle Mine Sim

Ce jeu a été lancé en accès anticipé sur Android et en précommande sur l’Appstore. Ici, vous incarnez un mineur dont la tâche est de creuser la terre. Pour accéder facilement à des trésors, des fossiles et d’autres grandes découvertes, il vous suffit de taper sur votre personnage.

Vous pouvez également vous confectionner de nouveaux outils pour creuser. Faites-vous des millions et des ami(e)s qui vous accompagneront dans votre tâche.

2. Raid the Dungeon : IDLE RPG

Lancez-vous dans une aventure héroïque, grâce à votre incroyable combinaison de clics. Parcourez les donjons et affrontez des montres effrayants. Boostez les capacités de votre personnage grâce à des armes, des armures et autres outils de légende. « Raid the Dungeon » vous offre également des PvP dans lesquels vous pouvez affronter les joueurs du monde entier.

Il vous permet également de construire vos propres aventures. À tout moment, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité « Autoplay » pour avoir vos propres combats légendaires.

3. Hungry Hearts

Conçu par GAGEX Co. Ltd., ce jeu mobile met en avant une vieille dame propriétaire d’un restaurant japonais dans une ville mouvementée. En charge de la gestion du restaurant, toute seule, des conversations avec ses clients dévoilent des histoires farfelues et pleines d’émotions (dans lesquels vous trouverez des instructions).

En quelques clics, vous pouvez cuisiner de l’onigiri, du nori, du riz au cury, ainsi que d’autres délices. Un service impeccable vous fera gagner de l’argent nécessaire à la croissance de votre affaire.

4. My Oasis

Conçu pour vous aider à évacuer le stress, le jeu mobile vous invite à faire croître la flore et la faune de votre territoire. Par de simples clics, ce jeu grandiose vous permet d’échanger avec les animaux à fourrures qui peuplent l’île. Certaines touches vous permettent également de passer du jour à la nuit (et vice versa) et d’une saison à une autre.

Ce jeu vous propose une musique de relaxation. Vous devez écouter et reproduire des mélodies qui contribueront au développement rapide de cette faune.

5. Final Fantasy Tactics: The War of the Lion

Cette version pixel mobile du jeu mobile emblématique se joue grâce à de simples clics sur votre écran. Rien n’est perdu de son exigence de stratégie pour battre des ennemis afin de progresser dans le jeu.

Amusez-vous grâce à ce scénario classique qui ne déçoit pas les amateurs de l’univers Final Fantasy.

6. Dogeminer

Depuis 2014, notre meme de chien préféré s’est emparé de l’univers du jeu incrémental. Dans ce jeu, un adorable shiba mine des dogecoin pour atteindre la lune ! Il vous suffit de cliquer continuellement afin de faire du magnifique canin un milliardaire.

Une nouvelle version du jeu mobile a été lancée : Dogeminer 2 Back 2 The Moon, est également prêt à être commercialisé. Vous pouvez y jouer en ligne, sur la page officielle du jeu.

Nous passons chaque minute et chaque seconde de nos vies dans une optique de productivité. Il serait également bien inspiré de songer à un jeu incrémental pour meubler nos moments d’oisiveté, afin d’y jouer n’importe où et n’importe quand. Essayez ces jeux et faites l’expérience d’un divertissement et d’une relaxation à bout de doigts.