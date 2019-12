Microsoft To-Do : Organisez vos tâches d’un simple clic !

Si vous aussi vous avez pleins de choses à faire, à mémoriser et que vous avez peur d’en oublier, alors cette application risque de vous intéresser !

Développée par Microsoft, l’application nommée « To-Do » a pour vocation de vous faciliter la tâche dans votre organisation. En effet, elle permet d’un simple clic, d’ajouter un rappel pour ne pas oublier un événement important, auquel il sera possible d’y ajouter une date et une heure. Egalement, Microsoft To-Do offre la possibilité d’ajouter des tâches à faire, avec au choix la possibilité de définir une date d’échéance.

L’interface de l’application est très simple et intuitive

Aussi, une fonctionnalité très pratique est la synchronisation entre un téléphone et un ordinateur. Pour ce faire, il suffit d’installer l’application sur le téléphone ainsi que sur l’ordinateur, ou sur le Surface Laptop 2, et d’y connecter votre compte Microsoft. Ainsi, il sera possible de voir vos notes à la fois sur votre mobile et sur votre PC. Il sera également possible de voir vos tâches ajoutées dans l’application « To do » directement dans le calendrier Microsoft.

Enfin, il est possible de choisir la couleur des menus et la couleur de fond de l’application. Cela comblera donc tout le monde !

Il est possible de personnaliser l’interface de l’application

Cette application vous permettra donc de ne rien oublier et d’être organisé dans vos tâches !