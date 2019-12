Startup – TheChefClub – Un couteau en poudre d’acier High-Tech

Le couteau est un outil très important en cuisine et surtout indispensable. Pour cela, il doit avoir certains atouts pour combler toutes les attentes et remplir pleinement les tâches pour lesquelles il est utilisé. C’est donc pour apporter une solution efficace et durable à cette situation qu’un projet Kickstater à lancé le couteau ChefClub. Le ChefClub : le premier couteau au monde sans compromis. Nous les avons croisés lors du COEX Food Week 2019.

Découvrons plus en détail ce dernier

ChefClub : le couteau du futur

Le couteau ChefClub est le premier couteau au monde sans compromis. Conçu avec de la poudre d’acier et revêtu d’une finition miroir en titane, il est un outil high-tech, doté d’une technologie métallique avancée, avec un design intemporel et une lame extrêmement tranchante. Il vous permettra de réaliser des coupes sensationnelles sans que vous n’ayez à faire d’efforts. Vous n’aurez pas besoin de l’affûter à tout bout de champ, comme c’est le cas avec plusieurs couteaux modernes. Il est fait pour garder cette même apparence et rester toujours vif. Avec lui, vos moments de cuisines deviendront des instants de joie et de gaieté pleine de bonne humeur.

ChefClub : le couteau simple et pas cher

La plupart des couteaux tranchants sont chers et demandent beaucoup d’entretien. Le projet Kickstarter, à travers le couteau ChefClub veut changer cela. Il souhaite alors proposer aux amateurs de cuisine, un couteau très pratique et capable couper presque tout ingrédient dont vous aurez besoin pour concocter leurs plats. Mais, le projet veut tout de même permettre à la majorité des ménages de pouvoir se procurer ce produit. Ce couteau sera alors offert à un coût accessible par tous. Déjà appréciés et approuvés par des Chefs étoilés l’ayant utilisé, ces couteaux vous conquerront sans aucun compromis.

Il ne vous reste que 10 jours pour participer à la campagne participative, alors ne trainez pas ! Cliquez ici pour vous rendre sur Kickstarter.