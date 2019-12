Xiaomi MI Smart Sensor Set est un kit d’alarme très abordable. En effet, Xiaomi présente sa solution abordable de sécurité. Nous sommes dans un contexte où les alarmes sont à la « mode » avec de nombreux acteurs comme Verisure ou des opérateurs comme Orange ou Free. Est-ce que ce kit propose à moins de 70€ est-elle une bonne alternative pour les budgets serrés ?

Contenu du kit

Alarme Xiaomi MI Smart Sensor Set – Le packaging

Le Xiaomi MI Smart Sensor Set, en dehors son nom à rallonge est un kit qui se montre très complet.

On retrouve évidemment une base avec un anneau lumineux qui est évidemment l’alarme.

Alarme Xiaomi MI Smart Sensor Set – L’alarme et le boîtier centrale #2

Une télécommande ronde en forme de bouton qui se glisse n’importe où dans votre intérieur.

La télécommande pour changer l’état de l’alarme

Côté capteurs, on retrouve deux détecteurs d’ouverture pour des portes ou fenêtres.

Les détecteurs d’ouverture, vraiment discret

Ajoutons également deux petits détecteurs de mouvement.

Un capteur de mouvement qui est tout petit

Dans tous les cas, vous retrouvez un ruban double face déjà positionnée sur les capteurs. Autre bonne nouvelle, les piles sont déjà installées dans les produits. Des attentions, que l’on apprécie.

Vue du kit complet

Installation

L’installation est à la portée de tous, il faut d’abord installer l’installation « Xiaomi Home ». Ensuite l’appairage se fait rapidement, il suffit de renseigner le mot de passe de votre réseau wifi. Les modules s’apparent automatiquement avec la base, aucune manipulation n’est à faire.

Il est possible de faire le lien avec un compte Xiaomi existant si vous avez un smartphone ou un bracelet connecté par exemple. De plus, il est possible de faire le lien avec un assistant vocal comme Google Assistant.

Ajoutons que ceux qui sont déjà équipés d’ampoule Xiaomi, il est possible de faire un pont avec. C’est-à-dire que si l’alarme se déclenche, la lumière s’allume.

Pour l’installation des modules, évidemment pas de technicien. Il suffit de positionner les capteurs sur les pièces que vous souhaitez sécuriser.

Fonctionnement

Une fois en place, vous pouvez activer l’alarme depuis le bouton ou depuis l’application. Dès lors, si une fenêtre s’ouvre ou si un mouvement est détecté l’alarme sonne.

Néanmoins, la puissance sonore de l’alarme n’est pas très puissante. De plus, si on la débranche elle s’arrête directement. En effet, il n’y a pas de batterie pour faire continuer l’alarme pendant un moment.

Conclusion

L’alarme Xiaomi MI Smart Sensor Set est proposée à seulement 69€, malheureusement difficile de vraiment vous la recommander. D’un côté, elle fait très bien le travail qu’on lui demande de l’autre le volume de l’alarme discutable et le simple fait de la débrancher pour l’arrêter laisse dubitatif.