Foodpolis – L’incubateur culinaire Coréen au COEX Food Week 2019

Lors du COEX Food Week 2019 (relire notre article), le plus gros salon culinaire de Corée du Sud, nous avons eu l’occasion de rencontrer moult startups et entreprises. Un des stands est un cluster d’innovation local dédié au monde culinaire, Foodpolis. Ils représentent le sud de la Corée du Sud, sur place, 6 entreprises présentes.

Voici un rapide aperçu de l’offre de ce cluster d’innovation coréenne (leur site) !

Clamboy – Palourde et algues déshydratées

Une innovation locale qui ne vous attirera pas forcément, mais qui est intéressante. L’entreprise mise en avant par Foodpolis vend en boîte plastique des algues fraîches conservées dans le sel. De quoi toujours avoir des algues sous la main pour cuisiner.

L’autre produit proposé est toujours atypique, mais plus intéressant pour nous. Des palourdes déshydratées prêtes à être cuisinées.

Rebalance K – Le chocolat protéiné au Foodpolis

Un centre et salle de sport a décidé de faire évoluer leur offre de produit en offrant leur propre poudre de protéines. Mais ça, c’était avant, la production est locale, mais ce n’était pas assez. Leur nouveau produit, un chocolat à base de protéines. Un chocolat fort en goût, faible en sucre et protéines. De quoi se réconforter après une séance de sport sans regret.

RED Rose Bean – Thé d’haricots rouge au gingembre

Du thé d’haricots rouge, oui, oui. Des haricots. Bien sûr, pas nature, mais mélangés avec du gingembre et du sucre de canne. Un cube à faire dissoudre dans un litre d’eau bouillante pour une boisson chaude et bonne a la santé. Pour la gorge, prévenir le rhume et rester en forme l’hiver. L’intérêt des haricots est tous les nutriments qu’ils contiennent et leur petit goût sucré. Le tout surplombé d’un parfum de rose.

WORKERBEE – Le miel parfumé





Des miels parfumés. Parfumé naturellement, le produit contient plus de 98% de miel et avec des parfums sympas. Par exemple, citron, gingembre, cannelle, vanille (naturelle), lavande ou rose. Les parfums sont faits en infusant des fruits ou les éléments dans le miel. Donc pas de chimie !

N’hésitez pas à nous partager votre avis sur les entreprises mises en avant par Foodpolis lors du COEX Food Week !