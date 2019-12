Depuis peu la licence phare d’Electronic Arts, FIFA, revient dans une toute nouvelle mouture aux couleurs de l’année 2020. FIFA 20 c’est le retour d’un mode très attendu des joueurs, VOLTA.

FIFA 20 – Cover

Quelques nouveautés

Comme à chaque nouvelle mouture, EA nous gratine de nouveaux modes de jeux. Dans FIFA 20 ce sont deux modes qui font leur apparition : Ballon Mystère et Défends ton terrain. Le premier mode permet de récupérer des skills aléatoires à chaque touches de balles (Puissance de frappes augmentée, dribbles plus simples à exécuter et enchaîner, etc..). Défends ton terrain, quant à lui, repose sur un concept assez simple : Avoir le plus de possession du ballon dans une zone définie afin d’augmenter le nombre de points marqués lors d’un but.

FIFA 20 – Ballon mystère

Le football n’est pas oublié et est même mis de plus en plus en avant, et c’est une très bonne chose ! Dans FIFA 20 il sera donc possible d’incarner des équipes féminines (16 sélections) et même de créer des personnages de sexes féminins, de même pour FIFA Volta.

FIFA 20 – Le football féminin mis en avant

Le mode carrière ne connait pas de grands changements si ce n’est une meilleure gestion du moral des joueurs. En effet, les conférences de presse, entre autres, auront un impact sur le moral de vos joueurs, et donc par la suite, de leurs performances sur le terrain. Globalement, la nouveauté la plus impactante c’est la création du joueur qui est vraiment complète, jusqu’à la tenu de ce dernier.

FIFA Volta

Comme mentionné précédemment, le mode Volta fait honneur au célèbre et regretté FIFA Street. Et c’est un réel plaisir que de prendre la manette pour une partie rapide entre amis ! La prise en main et facile, le jeu est rapide sans pour autant perdre le joueur. La technique s’apprend rapidement et le fun est présent dès les premières minutes d’un match.

FIFA 20 – Volta

Conclusion

En conclusion, l’achat de FIFA 20 n’est pas obligatoire, surtout si vous posséder FIFA 19 et jouez principalement entre amis de temps en temps. Cependant, la présence de Volta rappellera de bons souvenirs à certains d’entres vous (comme ce fut le cas pour moi) et peut être un argument décisif. Si c’est le cas, vous pouvez vous procurer le jeu directement sur Amazon pour un prix qui démarre à 36€ pour la Switch, 47€ sur PC, et aux alentours de 50€ sur les deux consoles de salon.