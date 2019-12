Contourner la grève : Les meilleures applications pour smartphone

Ce jeudi 5 décembre marque le premier jour de grève contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. De fortes perturbations sont d’ores-et-déjà prévues sur toute la France. Avec une moyenne d’un TGV sur dix et 3 à 5% du trafic sur les lignes TER, la circulation sur la journée de demain s’annonce complexe.

Afin de vous faciliter la vie et de vous éviter un maximum de problèmes, il existe certaines applications pour Smartphone. Elles peuvent grandement vous aider lors de ces journées difficiles. Sans pour autant vous dégoter une place assise dans un train, elles permettent au moins vous éviter de rester bloqué dans les bouchons en proposant des solutions alternatives…

Waze : La circulation en voiture sans soucis !

Déjà bien connue des usagers réguliers de la route, Waze propose un suivi des bouchons en temps réel.

Avec des données fournies en direct par plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le monde, Waze vous permet d’éviter les zones de circulation les plus denses.

BlaBlaCar : Le covoiturage par excellence !

Si vous ne possédez pas de voiture ou que vous ne souhaitez pas prendre le risque de l’utiliser lors du mouvement de grève, le covoiturage restera l’option la plus efficace pour se déplacer lors des mouvements de grève. Avec BlaBlaCar, il est facile de trouver un covoiturage de manière simple et rapide.

CityMapper : Mode grève activé pour Paris !

Déjà très utilisée pour se déplacer dans la capitale, CityMapper vous propose des les meilleurs itinéraires disponibles. À l’approche du mouvement de grève, CityMapper dévoile des nouvelles fonctionnalités pour répondre à la journée du 5 décembre. Avec la mise en place d’une « météo des transports », l’application vous donne la possibilité de visualiser les perturbations de Paris.

🇫🇷⚠️⚡️ Archi-méga-maxi grève à Paris à partir de jeudi. Retrouvez votre bulletin perturbations juste ici.#grevedu5decembrehttps://t.co/KuAdLJiS5S — Citymapper (@Citymapper) December 3, 2019

Toujours en réponse à la journée de demain, CityMapper proposera également un onglet « À l’épreuve de la grève ». L’objectif sera de trouver les itinéraires alternatifs pour éviter les zones les plus touchées par la grève.

Uber : Un taxi cher payé… Pendant la grève…

Si les mouvements de contestation impactent généralement de manière négative la journée des non-grévistes, il y en a pour qui les grèves des transports représentent une aubaine financière… Moyennent un prix qui sera plus élevé que d’habitude, les chauffeurs de VTC d’Uber circuleront en grand nombre pour la journée de demain. En effet, plus de 3/4 des chauffeurs comptent circuler pour la journée de demain.

Geovelo : Le cityMapper des deux roues !

Bien que la meilleure sécurité à vélo reste la vigilance visuelle, l’application GeoVelo propose de simplifier la vie des utilisateurs de deux roues. En calculant l’itinéraire le plus adapté à une circulation à vélo, Geovelo privilégiera les pistes cyclables. L’application évitera ainsi les axes majoritairement utilisés par les voitures…

Vélib’ et Lime, pour les trajets courts

Pour se déplacer par soi-même, le meilleur moyen reste encore le vélo et la trottinette. Cependant, tout le monde n’en possède pas… Pour solutionner ce problème, il est possible d’en louer. Avec Vélib’ louez les vélo en libre service directement depuis l’application. Du côté des trottinettes, Lime propose un service similaire à Vélib’…

ViaNavigo et l’application SNCF : S’informer du trafic pour la grève

Enfin, afin de se préparer au mieux à cette grève et s’éviter les mauvaises surprises, le mieux reste encore d’anticiper. Avec les applications ViaNavigo et SNCF, les informations circulent normalement relativement vite et permettent de préparer les potentielles complications ! Un bon moyen de se préparer à la longue journée de demain !