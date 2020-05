Geforce Now permet enfin d’utiliser le DLSS 2.0 sur certains jeux

La plateforme de cloud gaming de Nvidia est assez fébrile ces derniers temps. Beaucoup de développeurs retirent leurs jeux de la bibliothèque comme nous vous l’indiquions sur un article ces derniers jours. Quoiqu’il en soit, cela n’empêche pas Nvidia de travailler d’arrache-pied sur Geforce Now. Le service de cloud gaming se voit donc mis à jour afin d’attirer l’attention de potentiels clients et de combler ses utilisateurs. Le DLSS 2.0 est enfin ajouté afin de rendre l’expérience encore meilleure. Pour ceux qui sont en retard, la technologie DLSS 2.0 permet d’améliorer la qualité de l’image. Cette fonction est malheureusement disponible que pour les abonnés de la plateforme par crainte que d’autres utilisateurs partent également.

DLSS 2.0 oui mais pas partout

Si vous ne possédez pas d’ordinateur suffisamment puissant ou sans carte graphique, il est temps de sauter le pas et ainsi, de découvrir la puissance de Geforce Now. À l’heure où nous écrivons ces lignes, seul le jeu Control développé par 505 Games et Remedy dispose du DLSS 2.0. Une seconde vague d’œuvres compatible DLSS 2.0 arrivera aussi comme Deliver The Moon ou même MechWarrior 5 : Mercenaries. Vous pouvez retrouver par la même occasion, un article où nous parlons brièvement de Deliver The Moon. Nous n’oublierons pas de vous tenir informés des différents jeux qui seront compatibles avec le DLSS 2.0. Tout en reconnaissant qu’ils doivent faire des efforts sur l’ajout de plusieurs jeux, Nvidia a décidé d’ajouter sur le Geforce Now une pléiade de jeu :