Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d‘Oppo Find X2 Lite, des AirPods Lite ainsi qu’une nouvelle réaction Facebook. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Nvidia GeForce Now, Samsung Galaxy Fold 2 et Surface Go. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une nouvelle Surface Go en approche

Selon les rumeurs, Microsoft annoncerait au mois de mai la Surface Go 2. Héritière la Surface Go, elle devrait accompagner l’annonce du Surface Book 3. Entre le PC portable convertible et la tablette, cet appareil apporterait de légères améliorations par rapport à la version originale. Son principal argument serait son écran : la réduction des bordures jusque-là bien présentes permettrait de loger dans son châssis une dalle tactile de 10,5 pouces au lieu de 10, pour une résolution de 1920 par 1280 pixels.

Apportant un léger mieux à l’usage, des processeurs plus performants équiperaient la Surface Go 2. Il serait possible de choisir entre Intel Pentium Gold 4425Y et un Intel Core m3-8100Y, 4 ou 8 Go de RAM ou encore 64 ou 128 de stockage rapide. La connectique se limiterait à l’essentiel avec un USB-C, un jack, un slot MicroSD et un port Surface Connect. Celle-ci serait disponible pour un prix avoisinant les 450 € en France.

Il y a quelques mois à son lancement, Nvidia annonçait la perte des jeux d’Activision Blizzard pour son service de cloud gaming Nvidia Geforce Now. Pour rappel, Geforce Now est un service d’Nvidia qui permet de jouer à vos jeux PC sur n’importe quel périphérique même ceux qui n’ont pas les performances nécessaires. Cela est possible grâce aux serveurs d’Nvidia qui tourneront vos jeux et enverront une image en direct du jeu à votre appareil. Pour plus d’informations à propos de ce service de cloud gaming rendez-vous dans cet article.

Malheureusement, Geforce Now rencontre quelques problèmes. En effet, quelques éditeurs de jeux vidéo quittent la plateforme. En effet, dès ce vendredi 24 avril, 4 studios de jeux vont à leur tour quitter le service. Ces 4 studios sont Warner Bros. Interactive Entertainment (Batman, Injustice ..), Xbox Game Studios de Microsoft (Halo, Minecraft, Minecraft Dungeons …), Codemasters (F1 2019…) et Klei Entertainment (Don’t Starve, Oxygen not included, Hot Lava…). Heureusement, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Ubisoft intégrera le service prochainement avec des licenses comme Far Cry, Assassin’s Creed ou même Watch Dogs. (modifié)

Nouvelles fuites pour le Galaxy Fold 2

Le Galaxy Fold était un succès mitigé pour Samsung, mais cela ne l’a pas empêché de sortir une seconde version qui devrait être présentée cet été. Pour pallier le manque de la précédente version, Samsung aurait agrandi l’écran le passant de 7.3 pouces à 7.59. De plus, l’écran serait doté d’une protection en verre ultrafin, à l’instar de ce que propose le Galaxy Z Flip. Toujours pour l’écran, interne, sa résolution passe à 2213 x 1689 pixels et un rafraîchissement de 120Hz. L’écran externe quant à lui disposera d’une résolution de 2267 x 819 pixels pour un rafraîchissement de 60 Hz. Enfin, le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung aura un S Pen, identique à la gamme Note. Plus d’informations dans notre article dédié Samsung Galaxy Fold 2 : écrans plus grands, 120 Hz et stylet S-Pen au programme.

On espère que les actualités du jour autour de Samsung Galaxy Fold 2, Nvidia GeForce Now et Surface Go vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies