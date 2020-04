Animal Crossing New Horizons, mise à jour du 23 avril (visiteurs, musée, évènements…)

Après l’évènement de la fête des œufs, Nintendo revient en force avec une mise à jour gratuite en conséquence pour son jeu phare. Animal Crossing New Horizons se dote ainsi de nouveaux visiteurs, d’un agrandissement du musée et d’évènements exclusifs.

Animal Crossing New Horizons – Mise à jour du 23 avril

Racine et Rounard arrivent sur votre île

Castor, Djason, Porcelette… Vous avez surement déjà croisé ces personnages dans Animal Crossing New Horizons. Et bien la mise à jour du 23 avril ajoute deux nouveaux visiteurs à la liste. Le premier est un paresseux se nommant Racine. Son stand situé en face de la mairie vous fournira en graines et pousses. Cela permet d’ailleurs d’introduire les arbustes.





Le Rounarama, célèbre bateau de Rounard, fait aussi son apparition. Accosté au bord de la plage, vous y trouverez à l’intérieur de nombreux objets rares et des œuvres d’art (tableaux et sculptures). Attention cependant à ne pas vous faire arnaquer par ce frauduleux renard.





Le musée d’Animal Crossing New Horizons s’agrandit

Dans l’objectif d’entreposer l’ensemble des œuvres d’art que vous allez acheter, Thibou agrandit son musée. Un nouvel espace a ainsi été créé afin de stocker l’ensemble de vos tableaux et sculptures. On vous souhaite donc bonne chance pour l’agrémenter comme il se doit.

De nouveaux évènements en approche !

Quatre nouveaux évènements vont faire leur apparition dans les semaines et mois à venir sur Animal Crossing New Horizons:

Jour de la nature (23 avril au 4 mai) – Cet évènement sera agrémenté d’activités thématiques autour de la faune et la flore. Celles-ci vous permettront de gagner toujours plus de Nook Miles.

(23 avril au 4 mai) – Cet évènement sera agrémenté d’activités thématiques autour de la faune et la flore. Celles-ci vous permettront de gagner toujours plus de Nook Miles. 1er mai (1er mai au 7 mai) – L’aéroport de votre île vous amènera vers de nouvelles destinations mystérieuses durant le début du mois de mai. Ça sera donc l’heure de prendre votre baluchon et partir en excursion.





Journée internationale des musées (18 mai au 31 mai) – Participez au rallye de tampons organisé par Thibou. Votre objectif est simple remplir une carte de tampons en observant poissons, fossiles, insectes et oeuvres d’art. Un prix est bien évidemment à la clé !

(18 mai au 31 mai) – Participez au rallye de tampons organisé par Thibou. Votre objectif est simple remplir une carte de tampons en observant poissons, fossiles, insectes et oeuvres d’art. Un prix est bien évidemment à la clé ! Saison des mariages (1er juin au 30 juin) – Rendez-vous sur l’île de Joe pour prendre en photo les deux mariés: Serge et Risette.





C’est tout pour cette mise à jour gratuite ! Nintendo fait plaisir en proposant un gros nombre d’ajouts dans son dernier jeu Animal Crossing New Horizons. Vous pouvez visionner la vidéo de présentation juste ici.

Si vous souhaitez parfaire votre île, n’hésite pas à découvrir nos 10 astuces à connaître, les poissons et insectes d’avril ainsi que nos techniques pour gagner plus de clochettes !