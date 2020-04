Google Card, une concurrente pour Apple et Huawei

Depuis quelques mois, la possession des cartes bancaires n’appartient plus exclusivement aux banques physiques ou en ligne. Le premier à avoir amorcé cette mode est effectivement Apple avec l’Apple Card. Le constructeur a annoncé ça en mars 2019 et à sortie sa carte le 6 avril 2019 seulement aux Etats-Unis. Chez Apple, l’utilisation de cette carte de crédit via Apple Pay engendre certaines conditions. Des frais classiques en cas de retard du paiement du crédit, mais Apple encourage à rembourser à temps en vous le rappelant. Les frais de transaction ou de cotisation sont inexistants. L’Apple Card peut être octroyé seulement pour les utilisateurs d’iPhone, pour se la procurer, il faudra remplir un formulaire classique. L’acceptation ou le refus net du dossier se fera immédiatement en définitive.

Apple Card, la première d’une longue lignée

Nous vous l’indiquions précisément au-dessus, l’Apple Card peut être acquise par les utilisateurs d’iPhone. De ce fait, dans un premier temps, vous acquerrez une carte virtuelle dans l’application Apple Pay. Les numéros de carte seront stockés de façon sécurisée via l’application. Les achats effectués créé un véritable code de sécurité unique après l’utilisation de Touch ID ou Face ID. Une sécurité totale même envers Apple s’installe étant donné qu’eux même ne seront pas le montant, l’objet et l’endroit que vous avez fait. Cette carte est reliée à la banque Goldman Sachs présente aux Etats-Unis. De plus, voici le contrat pour avoir cette carte et les conditions.

À l’instar des autres cartes bancaires des banques classiques ou en ligne, l’Apple Card possède notamment un système de récompense. Un cashback est disponible à chaque achat effectué avec Apple Pay ou la carte physique. Les pourcentages sont de 2 % pour un achat effectué avec Apple Pay. Lorsqu’un achat est réalisé pour un service ou un produit Apple, ce cashback vous rapportera 3 %. Cependant, l’utilisation de l’Apple Card dans son format physique vous rapportera 1 % de cashback. L’Apple Card est disponible également en version physique pour effectuer des achats chez des commerçants qui n’acceptent pas le paiement sans contact. Nous vous tiendrons informé de l’arrivée d’Apple Card dans notre hexagone. Nous vous en parlions auparavant dans un article paru précédemment.

Une carte bancaire made in Huawei

Nos illustres confrères de chez Droidsoft ont également mis le nez dans cette affaire. La carte possède les même atouts que l’Apple Card que nous vous présentions ci-dessus. Elle sera autant physique que virtuelle. Celle-ci sera stockée sur Huawei Pay, avec les mêmes sécurités qu’Apple. Nous ne savons pas si ces sécurités seront aussi poussées que la concurrence. Huawei a développé un partenariat avec UnionPay pour produire leur carte accessible avec énormément de banques. Le système de cashback est également présent et la carte physique possède une puce NFC qui, quant à elle utilisable qu’en Chine pour le moment. À l’heure où nous gribouillons ces lignes, le flou est présent pour la sortie de cette Huawei Card.

Google Card made in Google

Google en lien avec Stanford Federal Credit Union et CIT travaillent main dans la main pour sortir une Google Card. L’image ci-dessous montre le design possible de cette carte physique. Le nom et prénom y seront indiqués, un logo où se trouverait certainement la puce NFC pour le paiement sans contact. Sur le bas de la carte bancaire, se trouverait le nom de la banque. Google ne souhaite pas faire comme Apple qui possède une carte de crédit. Celle-ci fonctionnera parfaitement sur tout les TPE aussi avec la carte physique que virtuelle présente sur Google Pay. L’entreprise Google souhaite quant à elle créer une carte bancaire dite intelligente. Ces informations, provenant de chez Google, confidentielle de plus, ont été reliées soigneusement par TechCrunch.

Nous étudions comment nous pouvons établir des partenariats avec des banques et des partenaires de crédit aux États-Unis pour offrir des comptes intelligents via Google Pay, en aidant leurs clients à bénéficier d’informations utiles et d’outils de budgétisation, tout en conservant leur argent dans un compte assuré par la FDIC ou la NCUA. Aujourd’hui, nos principaux partenaires sont Citi et Stanford Federal Credit Union, et nous sommes impatients de partager plus de détails dans les mois à venir.

Vous l’aurez comprit soyez patient alors, nous vous apporterons plus informations dans les jours ou mois à venir au sujet de la Google Card de chez Google.