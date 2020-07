iOS14: Faut-il installer la bêta ou attendre

Apple a présenté lors de la dernière WWDC 2020 toutes les nouveautés relatives à tous les OS qui serviront à faire tourner les différents appareils à l’automne prochain. Le plus populaire étant iOS. Cette année on nous a donc présenté iOS14 qui sera disponible en version stable à l’automne prochain.

On voit beaucoup de vidéos ici et là, dans lesquelles on montre la première version Beta d’iOS installée sur des iPhone. Mais attention, comme son nom l’indique, une version bêta peut réserver quelques mauvaises surprises.

Les iPhone compatibles iOS14

Avant de rentrer dans le vif du sujet, la pomme a dévoilé les iPhone qui seront compatibles. La bonne surprise est que même les iPhone 6s sortis en 2015 seront compatibles, ainsi que le SE de première génération.

Attention prudence

On peut comprendre l’envie de vouloir installer la dernière version d’iOS, même si elle est en beta. Les vidéos que nous voyons sur YouTube donnent un bon aperçu des nouveautés d’iOS14 et cela a l’air plutôt sympa.

Mais attention, dans ces vidéos, on ne montre pas les bugs qu’ils pourraient avoir avec cette de iOS14. Et puis, les personnes qui font cela, ne le font peut être pas avec leur iPhone perso ou du moins, avec celui qu’il n’utilise pas au quotidien. Ça change tout.

Même si les premières versions beta sont relativement stable, nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises surprises. Ce sont déjà des versions réservées aux développeurs. Ça va servir entre autre, à adapter et faire évoluer leurs applications, afin qu’elles soient compatibles avec le futur iOS.

Plusieurs étapes de développement

Les versions bêta sont numérotées de façon différente à chaque évolution. Attention, on a déjà vu, des mises à jours de version beta, les rendre encore moins stable que les précédentes.

Une fois, les plus gros bugs corrigés, une version bêta publique est disponible. Ensuite, une version appelée Golden Master ou GM pour les intimes est disponible avant la sortie de la version finale. Celle ci nommée, version stable.

Apple devrait mettre à disposition la version bêta publique de iOS14 vers fin juillet. Si vous êtes pressé, le conseil que nous pourrions donner et d’attendre cette version. Car, les risques d’avoir de gros bugs est quasi nul.

Quand nous disons gros bugs, nous entendons des choses du style

Une perte du réseau et plus encore à l’étranger

Une autonomie qui fond ultra vite

Un iPhone qui s’éteint sans raison

Des applications qui ne se lancent plus

Si votre iPhone n’est pas le smartphone que vous utilisez au quotidien, ça vaut le coup d’installer la version bêta. Dans le cas contraire, on vous recommande vraiment d’attendre la version bêta publique.

Bref, vous aurez compris les risques et les conséquences.