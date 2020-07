Animal Crossing New Horizons, les nouveaux insectes et poissons de juillet

Tous les mois, un roulement de poissons et d’insectes s’effectue dans Animal Crossing New Horizons. On voit ainsi partir quelques espèces pour en voir arriver de nouvelles. Afin de vous aider à compléter votre collection personnelle ou celle de Thibou, nous avons répertorié toutes les évolutions du bestiaire du mois de juillet. Découvrez ainsi dans notre article les animaux qui nous quittent, les nouveaux arrivants et ceux qui ont encore quelques jours devant eux avant de disparaitre de l’hémisphère nord.

Animal Crossing New Horizons – Les insectes et poissons du mois de juillet

👋 Les départs du mois de juin

Comme à son habitude, en passant d’un mois à l’autre, des espèces tirent leur référence dans Animal Crossing New Horizons. Ainsi, juillet signe le départ de dix animaux. En voici la liste : Coccinelle, Cloporte, Citrin, Omble, Saumon masou, Papilio bianor, Piéride de la rave, Luciole, Mormolyce et le Mille pattes.

Coccinelle – Cloporte – Citrin – Omble – Saumon masou

Papilio bianor – Piéride de la rave – Luciole – Mormolyce – Mille pattes

🦋 Les nouveaux insectes du mois de juillet

21 nouveaux insectes font leur apparition dans la faune et la flore d’Animal Crossing New Horizons. Les nouveaux spécimens de juillet sont donc la Mue de Cigale, la Cigale higurashi / hyalessa / cercope / géante, le Charançon bleu, la Phyllie, le Scarabée, le Scarabée Atlas / éléphant / Hercule / Kabuto, le Geotrupidae, le Phasme, la Lucarne miyama / inclinatus / lamprima / girafe / cyclommatur / cerf-volant et pour finir la Sauterelle. On remarque donc beaucoup de déclinaisons autour des cigales, lucarnes et scarabées.

Les deux frères Tanuki rempliront notamment vos poches de 12 000 clochettes si vous leur ramenez une Lucarne Girafe ou un Scarabée Hercule. Entre 8 000 et 10 000 clochettes vous seront octroyées pour la Lucarne cerf-volant / cyclommatus, le Scarabée et le Scarabée éléphant.

Mue de Cigale – Cigale higurashi – Cigale hyalessa – Cigale cercope – Cicale géante – Charançon bleu – Phyllie

Scarabée – Scarabée Atlas – Scarabée éléphant – Scarabée Hercule – Scarabée Kabuto – Geotrupidae – Phasme

Lucarne miyama – Lucarne inclinatus – Lucarne lamprima – Lucarne girafe – Lucarne cyclommatur – Lucarne cerf volant – Sauterelle

🐟 Les poissons de juillet

Amis pécheurs, vous découvrirez cinq nouveaux poissons dans les eaux d’Animal Crossing New Horizons. Outre le retour du célèbre Marlin Bleu, on note l’arrivée de l’Ayu, la Lune de mer, le Napoléon ainsi que le Poisson-porc-épic. Des espèces qui se veulent un peu plus amicales que le mois de juin avec ces requins et son Piranha.

Bien évidemment, nous allons parler rentabilité de ces spécimens. La boutique Nook pourra donc vous racheter très gracieusement deux espèces : le Marlin bleu ainsi que le Napoléon (10 000 clochettes). Les moins profitables pour votre porte-monnaie seront le Poisson-porc-épic (250) et le Ayu (900). La Lune de mer vous rapportera quant à elle 4 000 clochettes.

Ayu – Lune de mer – Napoléon – Poissons porc épic – Marlin Bleu

⏳ Dernier mois pour ces animaux dans Animal Crossing New Horizons

En vue de leur disparition après le mois de juillet, nous vous conseillons de vous concentrer fortement sur la pêche et la chasse de deux espèces : l’Abeille naine ainsi que le Têtard.

Plus d’informations sur les lieux et heures d’apparition ainsi que le prix des espèces, rendez-vous sur AC Online.

