Animal Crossing New Horizons – Sélection d’accessoires afin de bien s’équiper pour jouer

Pour un joueur, l’équipement est essentiel, que ce soit en jeu ou hors du jeu. En vue du succès retentissant d’Animal Crossing New Horizons (et parce qu’on aime bien y jouer en cette période de confinement on avoue), nous vous proposons une sélection de produits pour bien vous équiper avant, pendant et après vos sessions de jeu sur Switch. Bien évidemment, chacun des produits est en relation étroite avec le jeu et la console de Nintendo.

S’équiper pour jouer à Animal Crossing New Horizons

Protéger votre console aux couleurs de la franchise

Avant et après avoir récolté des milliers de clochettes, il faut bien évidemment reposer sa console. Ainsi, une pochette de transport est essentielle pour ranger votre Switch lors de vos pauses de jeu. Bien évidemment, Nintendo a bien fait les choses en grand pour la sortie de son jeu phare de début d’année. Faites donc place à la sacoche de transport édition limitée Animal Crossing New Horizons.





Les chutes inopinées de votre Nintendo Switch Lite pourront aussi être sécurisées grâce à cette coque de protection spéciale Animal Crossing. Positionnée à l’arrière de la console, celle-ci permet d’amortir les chocs du quotidien.

Une manette pour les contrôler tous avec Kéké et Méli Mélo

Pour les joueurs sur grand écran, une manette à l’effigie de quelques figures emblématiques d’Animal Crossing New Horizons existe. Retrouvez ainsi Kéké ou Méli Mélo sur votre controller.





Un guide pour apprendre tout sur Animal Crossing New Horizons

Pour les plus impliqués dans le jeu, un guide sortira le 9 avril. Son objectif est de vous aider à vous acclimater à la vie insulaire à travers de nombreux conseils et astuces. Que ce soit pour l’exploration, pour la décoration ou même le cours du navet, ce guide sera le compagnon idéal de votre nouvelle vie paradisiaque.

Si vous voulez cependant écrire les astuces que vous découvrez sur internet ou avec vos amis à la main, un large choix est aussi disponible. N’hésitez pas à y écrire nos 10 astuces à connaître, nos conseils pour gagner plus de clochettes ou les insectes et poissons du mois.







Un pack de trois Amiibos pour inviter des personnages emblématiques

L’aventure au sein de votre île pourrait se voir un petit peu bouleverser grâce à ces 3 personnages iconiques d’Animal Crossing. En effet, il est possible d’ajouter de faire venir des personnages directement sur votre île grâce à ceux-ci. En les mettant sur le support Amiibos de votre Nintendo Switch (Joystic du Joy-Con droit), vous pourrez inviter le personnage à venir sur votre propre île voir à lui proposer d’y vivre. Un bon concept pour satisfaire les fans de Kéké ou même Risette et George avec ce pack de 3 Amiibos.

On espère que notre sélection d’accessoires autour de l’univers d’Animal Crossing New Horizons vous aura plus. Bonne vie insulaire à toutes et à tous !