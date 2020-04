Rappelez vous des beaux jours où sortir dans la rue était encore toléré ! Souvenez vous de vos balades en vélo ou en trottinette électrique en bord de Seine. Ou encore démarrer sa moto pour un trajet sinueux. Les deux roues ont la côte, ce qui malheureusement augmente le nombre d’accidents. Avec une loi qui doit rentrer en vigueur à partir de Juillet 2020 qui va demander l’équipement d’un système de freinage, d’un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux, il est nécessaire d’opter pour une solution française. Le Cosmo Ride est le nouveau produit « connecté » à la mode !

Cosmo Ride : Un dispositif lumineux pour donner de la visibilité

Développé par la société française Cosmo Connected, le Cosmo Ride est un dispositif lumineux qui se fixe sur l’arrière du casque et contrôlé par une télécommande Bluetooth accrochée au guidon. L’utilisation est ultra-simpliste, il faudra cependant télécharger l’application pour configurer la télécommande. Une fois relié en Bluetooth, le téléphone reconnaître le dispositif ainsi que la télécommande pour offrir différentes actions.

Le dispositif lumineux se fixe au casque avec un scotch double face résistant aux chocs pour éviter les chutes. Pour accrocher la télécommande, deux élastiques sont disponibles, en fonction du diamètre du guidon. La télécommande se retire rapidement, pour éviter de se la faire voler lorsque l’enfin est garé.

Une technologie française complète

Intégrant un accéléromètre trois axes (pour détecter les variations de vitesses) et un gyromètre trois axes (pour mesurer les vitesses angulaires), le feu du Cosmo Ride est également composé de 96 ampoules micro LED (48 rouges et 48 oranges). On pourrait penser à un simple dispositif, mais pourtant une véritable technologie se cache sous cet amas de plastique. En effet, lorsque le Cosmo Ride détecte un ralentissement, les LED s’allument en rouge comme sur une voiture.

Pour indiquer un changement de direction, l’utilisateur se reporte sur la télécommande où 3 boutons permettent de tourner à gauche ou à droite, se mettre en feu de position ou mettre le Warning. La réception de l’information par le Cosmo Ride est instantanée, aucune latence n’est à noter. Seul défaut, il faut penser à appuyer à nouveau sur le clignotant pour le retirer. Mais fort heureusement, un témoin lumineux clignote également sur la télécommande pour indiquer son fonctionnement.

100% sécurité avec l’application Cosmo Ride

Le Cosmo Ride offre d’autres options, notamment avec l’application. En effet, celle-ci cartographie tous les déplacements de l’utilisateur et permet à des anges gardiens de suivre le trajet en temps réel. Rassurant pour la famille quand un enfant prend la route ou un motard qui fait un long trajet. Pour continuer sur la sécurité, Cosmo Connected s’est inspiré des systèmes de chute pour insérer cette solution dans son Cosmo Ride. Le dispositif va détecter un arrêt instantanée de l’utilisateur grâce à ses accélérateurs. De ce fait, le Warning va s’activer et l’application va proposer d’appeler le 112 pour les urgences. Si l’utilisateur ne répond pas, par faute d’une perte de connaissance par exemple, les trois anges gardiens vont recevoir une alerte avec la position. Une fonctionnalité bien venue et optimale. L’application permet également d’activer le Cosmo Ride, outre la télécommande, mais pas très pratique en trottinette…





Quelques points à revoir…

On notera tout de même trois points à améliorer sur ce Cosmo Ride. Le premier est la visibilité en plein jour. En effet, en plein soleil, les LED ne permettent pas de garder une puissance pour offrir une visibilité optimale aux autres automobilistes. Second point, l’autonomie. Avec une batterie permettant de l’utiliser 8 heures, il faudra recharger le dispositif 2 fois par semaine pour ceux qui conduisent beaucoup. Dernier point à améliorer, l’application. Même si elle offre des fonctionnalités de sécurité que l’on apprécie, on aurait aimé retrouver des parcours cyclables pour le guidage ou même des parcours de découverte pour les longues balades. Ce n’est qu’une proposition de nouvelle fonctionnalité, mais elle serait la cerise sur le gâteau !

Conclusion

Au final, le Cosmo Ride est le produit parfait pour tout ceux qui utilisent un véhicule deux roues au quotidien pour aller travailler ou à l’école. Il permet de donner plus de visibilité au conducteur, d’alerter sa famille en cas d’accident ou la rassurer en partageant sa localisation. Simple et rapide à installer, il s’avère être un indispensable pour les prochains mois ! Encore quelques améliorations et le Cosmo Ride sera parfait ! Au prix de 69€, on ne peut que craquer.