Les 3 meilleurs outils offerts pour le télétravail

Avec cette crise du COVID-19, de nombreuses entreprises se mobilisent afin de proposer des outils gratuits pour le télétravail. En effet durant cette période, une très grande majorité d’entre nous ont été forcés d’effectuer leur tâches professionnelles en télétravail. Cette pratique qui a été inventé en France, dans les années 1970 avec l’arrivée du fax, est donc devenue aujourd’hui notre quotidien. Aujourd’hui nous vous présentons 3 outils qui vous faciliteront le télétravail.

1 – Aircall

Aircall est une société française, commercialisant une solution de VOIP (téléphonie par internet) dans le cloud. Elle propose des solutions faciles à prendre en main et intégrables avec certains CRM par exemple.

-L’offre proposée par Aircall: L’entreprise française met à disposition de tous une offre de VOIP dans le cloud totalement gratuite pendant un mois.

-Pour en bénéficier, cliquez ici.

2 – Scaleway

Scaleway est une filiale du groupe Iliad, proposant des services orientés cloud/serveurs dédiés qui permettent de déployer des infrastructures web, et autres services associés.

-L’offre proposée par Scaleway: L’entreprise n°2 de l’hébergement cloud, propose une solution de visioconférence performante (Jitsi, un software open-source) hébergée sur leur infrastructure cloud. Cette plateforme est accessible sans limites, et aucune date de fin de service pour l’instant. Pour accéder à la plateforme, cliquez ici.

3 – Microsoft Office 365

Et enfin, voici un des meilleurs outils de télétravail. On ne présente pas Microsoft. Leader depuis de nombreuses années avec le système d’exploitation qui a déjà plus de 35 ans, ne cesse d’innover. De nombreux outils de Microsoft vont vous faciliter le télétravail.

-L’offre proposée par Microsoft: Le géant américain propose un accès gratuit à Office 365 E1 (6 mois) comprenant l’accès à Word, Excel, Powerpoint en version web, aux différents outils de communications, en incluant Microsoft Teams, l’étoile montante des outils de communications pour professionnels. Pour en bénéficier, cliquez ici.

Vous êtes une start-up/entreprise et vous souhaitez apparaître dans un prochain top des meilleurs outils de télétravail? Contactez-nous via la page dédiée de notre site internet.