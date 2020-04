Huawei souhaite avoir les apps Google, l’OMS recommande Animal Crossing et nouveau casque Sony – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Honor, iPhone 9 et Microsoft Office. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Huawei, Google, OMS, Animal Crossing et Sony. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

L’OMS recommande de jouer à Animal Crossing (mais pas que…)

Si vous jouez régulièrement aux jeux vidéo, vous avez peut-être déjà reçu un message de l’éditeur de votre jeu favori vous encourageant à garder vos distances avec d’autres personnes. En effet, quelques-uns des éditeurs de jeux vidéo les plus répandus ont lancé une campagne de sensibilisation en partenariat avec l’OMS. Ceux-ci se jouent souvent en ligne et seul, et favorisent l’isolement et la distanciation sociale. C’est un comportement que souhaitent encourager les organismes de santé en cette période de confinement pour limiter au maximum les interactions physiques et la propagation du coronavirus. Pour plus d’information, découvrez notre Confinement, l’OMS recommande de jouer aux jeux vidéo.

Huawei souhaite avoir les applications Google dans son App Galery

Amputé des services de Google, Huawei voit sa situation devenir de plus en plus préoccupante au fils des semaines, et ce malgré l’optimisme voulu par la marque. Car malgré une pléthore de nouveaux smartphones aussi bien du côté d’Honor que de Huawei, le plus dur reste encore à faire, à savoir les vendre. Pour remédier à cela, AppGallery, l’app shop made by Huawei fut créée. Un magasin d’application qui reste malgré tout famélique par rapport à ce que propose Apple et Google avec leur App Store et Google Play Store.

Pour outrepasser les sanctions américaines, le constructeur chinois envisage de demander le portage des applications de Google pour App Gallery à l’instar de ce qui se fait entre Apple et Google. Une idée pour le moins extravagante qui à peu de chance de voir le jour . En effet, cela ne serait pas dans l’intérêt de Google de permettre l’émergence d’un concurrent direct sur les terres occidentales. Véritable casse-tête pour sa croissance hors de Chine, Huawei a le mérite de réfléchir à toutes les options possibles pour contrecarrer les sanctions des USA. Plus de détails dans notre article Huawei veut les applications Google dans son AppGallery.

Sony présente le casque WH-CH710N et les écouteurs WF-XB700

Sony, constructeur populaire pour sa branche audio, vient de dévoiler de nouveaux écouteurs sans-fil et un nouveau casque ANC, les WF-XB700 et le WH-CH170N. Commençons par les WF-XB700. Contrairement aux WF-1000XM3, ceux-ci ne profitent pas d’une réduction active de bruit active mais seulement d’une réduction passive.

Le constructeur s’est plutôt concentré sur des points plus importants, dont l’autonomie. En effet, ces écouteurs proposent une autonomie de 9H en une seule charge ce qui est supérieur à la moyenne. Le boitier de charge propose quant à lui 18H d’autonomie supplémentaire. L’entreprise met aussi en avant la technologie EXTRA BASS qui, comme son nom l’indique, renforce les basses fréquences. Les WF-XB700 sont aussi certifiés IPX4 ce qui veut dire qu’ils sont résistants aux projections d’eau. Côté connectivité, ces écouteurs ont recourts au Bluetooth 5.0 et supportent les codecs AAC et SBC. Malheureusement, Sony n’a pas encore dévoilé sa fiche technique complète, mais les WF-XB700 seront proposés au prix de 150€ et en deux coloris, noir ou bleu.

Passons désormais au WH-CH170N. Comme le WH-1000XM3, ce casque est équipé d’une réduction de bruit active et du Bluetooth 5.0. En revanche, il propose une autonomie plus importante de 35H couplé à une recharge rapide qui permet de récupérer 1H d’écoute en 10 minutes de charge. Contrairement au WH-1000XM3, son tarif est bien plus accessible puisqu’il sera proposé à 150€.



Découvrez aussi notre dernier bon plan du jour La Poste Mobile, un mois d’abonnement gratuit sur les forfaits mobiles et notre dernière actualité Microsoft fait le plein de nouveautés Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams.

On espère que les actualités du jour autour Huawei, Google, OMS, Animal Crossing et Sony vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !