Microsoft fait le plein de nouveautés Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams

Une chose est sûre, Microsoft compte bien continuer de développer son panel de service Office. En effet, suite à une conférence menée hier, l’entreprise de Redmond a dévoilé bon nombre de nouveautés autour de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Et c’est l’occasion parfaite pour nous de vous les présenter !

Microsoft Office, les nouveautés Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams

Le pouvoir de l’IA dans Word et Outlook avec Microsoft Editor

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans les éditeurs de Word et Outlook. Boosté à l’intelligence artificielle, l’éditeur de Microsoft (Microsoft Editor) fait son apparition pour vous aider à la rédaction. Ainsi, celui-ci enrichit son vocabulaire, suggère des mots pour éviter les répétitions et reformule certaines de vos phrases pour les rendre plus agréables. Une extension dédiée existe aussi sur les navigateurs tournants sous Chromium.

Un coach personnel au taquet pour vos présentations PowerPoint

Faire des présentations orales n’a jamais été votre fort ? Microsoft est là pour vous aider. L’entreprise a décidé d’améliorer son « Presenter Coach » en ajoutant des conseils d’élocution. De ce fait, on voit apparaître la fonctionnalité « Monotone pitch » qui analyse le son de votre voix afin de vous faire un retour en temps réel de votre discours. « Speech Refinement » quant à elle vous suggérera des mots ou phrases pour fluidifier et structurer votre pitch.

Des documents générés automatiquement plus diversifiés (PowerPoint, Word et Excel)

Afin d’éviter la redondance dans vos documents, Microsoft ajoute à PowerPoint de nouvelles présentations générées automatiquement grâce à votre texte et vos images. Objectif, proposer des rendus visuels optimisés. On notera aussi l’apparition de 200 nouveaux templates dédiés aux créations professionnelles et personnelles. Exemples: CV, newsletter, compte-rendu, naissance, invitation à un anniversaire…

8 000 images et 175 vidéos Getty Images font aussi leur apparition pour les abonnés à Microsoft 365. On notera aussi l’ajout de 300 nouvelles polices et 2 800 icônes pour les fanas de personnalisation visuelle.

Votre compte bancaire directement dans Excel

Votre compte bancaire peut désormais être directement relié à un document Excel grâce à la fonctionnalité Money. Un processus de connexion sécurisé à vos comptes bancaires permet ainsi de mener des analyses poussées sur vos dépenses directement dans un tableur. Des alertes sur des changements de prix autour de paiements récurrents ou de frais bancaires peuvent aussi être programmées. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs à atteindre… Vous l’aurez compris, cet outil vous offre l’opportunité de créer des graphiques personnalisés divers et variés afin d’obtenir un retour visuel et statistique efficace sur vos mouvements d’argent.

Outlook et Teams, le pont entre vie personnelle et professionnelle n’existe presque plus

Pour les personnes organisées, sachez tout d’abord qu’Outlook permet dorénavant de lier votre agenda personnel à votre agenda professionnel. Un bon moyen pour avoir un visuel exact sur vos disponibilités intra et extra-professionnelles.

Le service de communication Teams quant à lui permet désormais aux professionnels d’interagir directement avec leur famille et leurs amis. Vous pourrez ainsi passer des appels, créer des to-do list, des groupes de discussions, tâches… avec votre cercle privé entre quelques conversations professionnelles.

Quelle fonctionnalité annoncée par Microsoft vous intéresse le plus ?

Découvrez aussi notre test du dernier Microsoft Surface Laptop 3