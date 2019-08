Internet regorge de données qui peuvent vous aider à dynamiser votre activité en ligne. Voici quelques conseils utiles sur la manière dont les données peuvent aider à augmenter les ventes et à développer la sensibilisation. Attention, cependant : n’oubliez pas de vérifier les lois et les restrictions relatives à l’utilisation de ces données, surtout si elles contiennent des informations personnelles.

1. Inclure les mots-clés de recherche les plus courants

Quelle est la première chose que tout le monde fait pour trouver un produit ou un service ? Taper sur Google. Mais comment faire pour que votre entreprise soit bien positionnée sur Google ? La réponse est en trois lettres : SEO (Search Engine Optimisation) ! Une stratégie de référencement bien pensée est la meilleure manière d’avoir sa boutique en première page des résultats de recherche Google. Il y a beaucoup de différentes manières de mettre en place une stratégie de référencement : backlinks, mots-clés, manière de rédiger, etc.

Données nécessaires : termes fréquemment recherchés qui sont liés à votre offre, à diffuser sur l’ensemble de votre site web.

2. Établir une stratégie publicitaire individuelle

Qui sont les personnes à qui vous aimeriez vendre vos produits et services ? Le ciblage aide le marketing à être ce qu’il devrait être : une publicité ciblée. Si vous connaissez votre cible et que vous affichez des annonces sur mesure, vous pouvez minimiser la perte de diffusion. Grâce à des analyses quotidiennes, vous pouvez évaluer l’efficacité de vos filtres de ciblage. Mais aussi les ajuster et réagir rapidement aux changements du marché.

Données nécessaires : toutes les données qui décrivent votre client idéal, comme l’âge, le sexe, le secteur d’activité, l’emploi, etc.

3. Transformer les indécis en clients

Étant donné qu’à un moment donné, les utilisateurs ont manifesté leur intérêt pour votre site web, vos produits ou vos services, l’objectif est de se rappeler à leur bon souvenir pour qu’ils deviennent des clients. Ce que l’on appelle le reciblage vise à transformer les consommateurs indécis en clients. En confrontant les utilisateurs avec les publicités après qu’ils aient visité un site web, l’attrait et la reconnaissance de la marque peuvent être augmentés et permettent d’atteindre un taux de clics (CTR – Click Through Rate) plus élevé.

Données nécessaires : toutes les données générées par les cookies, pour recibler les clients potentiels.

4. Comprendre le comportement du client potentiel en ligne

L’utilisation de l’identité digitale d’un utilisateur, et le suivi de son comportement sur plusieurs sites web, c’est ce qu’on appelle le ciblage comportemental. Pour accroître la pertinence d’une annonce personnalisée, il faut autant d’informations que possible sur le comportement en ligne des clients potentiels.

Données nécessaires : toutes les données générées par les cookies et les profils d’utilisateurs anonymes.

5. Engager la conversation avec le client

L’ouverture d’un dialogue avec le consommateur favorise la croissance d’une clientèle et assure la fidélité des clients existants. Avec le marketing basé sur le dialogue, les annonceurs et les spécialistes de la vente se concentrent sur les intérêts et les besoins des clients potentiels avec une sélection d’annonces personnalisées qui renforcent les relations avec les clients. Il est important d’utiliser des canaux qui contiennent un élément de réponse leur permettant de mesurer la réponse du client. Où les options d’interaction varient. Les méthodes actuelles comprennent, entre autres, le marketing par email, par téléphone, le SEA (Search Engine Advertising) et les publicités en ligne.

Données nécessaires : en fonction des données disponibles, vous pouvez choisir le meilleur canal possible. Si vous avez par exemple une adresse e-mail, un bulletin d’informations serait un bon point de départ.

Tribune de Karen Gräpers, Senior PR Manager Hosting – 1&1 IONOS.