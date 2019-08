OnePlus TV : Le nom et le logo de la Smart TV 4K officialisé !

OnePlus TV, c’est le nom dévoilé par la société Pete Lau pour son futur téléviseur connecté. Les signes d’une annonce qui se rapproche ?

OnePlus reste très proche de sa communauté, c’est donc sur son forum que le projet de TV connecté se dévoile un peu plus. Un projet évoqué depuis septembre 2018 et qui donne lieu à de nombreuses rumeurs.



OnePlus TV, dans l’ADN OnePlus

La marque avait consulté sa communauté, il y a un an de cela pour établir le nom de ce nouveau produit. Finalement, c’est OnePlus TV qui a été retenu. OnePlus explique sa position de la manière suivante :



Oui, nous allons appeler notre tout premier produit de télévision intelligente « OnePlus TV » – simple mais efficace – car nous croyons qu’il n’y a pas d’autre nom qui puisse mieux représenter notre valeur, notre vision et notre fierté que celui de notre propre marque. – Source : Forum OnePlus



Le logo OnePlus TV, fait lui aussi preuve d’une grande sobriété ! Là encore, OnePlus justifie ses choix à sa communauté :



Avec la conception du logo, nous avons suivi le même concept – comme vous pouvez le voir sur l’affiche ci-dessous pour nous aider à illustrer comment nous l’avons créé. L’écart entre le « + » et le bord du logo est deux fois plus grand que celui entre le « + » et la lettre « T », qui est également deux fois plus grand que celui entre « T » et « V ». – Source : Forum OnePlus



Logo OnePlus TV / Source : OnePlus

La réponse de OnePlus à la Honor Vision ?

La rentrée approche à grands pas et l’annonce de la Honor Vision, on surement poussé OnePlus à en dévoiler un peu plus son projet de téléviseur. En effet, depuis de nombreux mois les rumeurs fusent sur le web. Ishan Agarwal, souvent très bien informé nous retourne les informations suivantes :

Un écran vraisemblablement LCD mais 4K et HDR

Quatre diagonales disponibles 43’’, 55’’, 65’’ et 75’’

Du Bluetooth 5.0

Android TV avec une surcouche Oxygen OS.

Plusieurs sources concordent pour dire que l’annonce se fera le 26 septembre. L’arrivée de nouveaux acteurs risque bien de bousculer le monde tranquille des téléviseurs dominé par quelques marques.

Affaire à suivre…