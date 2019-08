Qui n’a jamais eu du mal à capter une connexion WiFi d’un bout à l’autre d’un logement ? Netgear est un fabricant réputé et spécialisé dans les équipements pour les réseaux informatiques (routeur, répéteur WiFi, NAS). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’on teste leurs produits (routeur Nighthawk XR500, système Orbi). Aujourd’hui, nous nous intéressons au modèle de répéteur WiFi EX8000 Nighthawk X6S, de dernière génération, conçu pour donner un vrai coup de fouet à votre réseau WiFi.

Unboxing

Netgear reste sur une boîte assez classique reprenant les principales caractéristiques du produit. Dans le bundle, on retrouve le répéteur, son adaptateur secteur, second avec une prise anglaise. Également deux guides, l’un pour un démarrage rapide, l’autre pour approfondir la configuration du répéteur. Ces deux guides sont déclinés en plusieurs langues, dont le français.

Quel intérêt ?

Tout d’abord il faut bien comprendre que ce répéteur WiFi, le Nighthawk X6S de Netgear, ne fera pas de miracle si, en sortie du routeur / de la box internet, votre débit est restreint. C’est votre opérateur, en fonction de votre abonnement internet, qui délivre certains débits.

Pour ma part, la fibre optique me permet d’atteindre les 300 Mbit/s en montant (envoi) et 300Mbit/s en descendant (téléchargement). Au niveau de mon installation, un routeur Netgear NightHawk XR500 est installé juste derrière la box de mon opérateur afin d’avoir le total contrôle sur la gestion de mon réseau. Le répéteur NightHawk X6S au nom de code EX8000, est quant à lui placé à l’autre bout de mon appartement, dans la chambre.

L’appartement étant construit tout en longueur, le signal WiFi doit traverser plusieurs pièces, donc plusieurs murs pour relier le salon à la chambre (salon – cuisine – salle de bain – chambre). Le répéteur WiFi Nighthawk X6S prend alors tout son intérêt dans ce genre de situation pour conserver un très bon débit d’un bout à l’autre de l’appartement, sans saut de connexion.

Caractéristiques du Nighthawk X6S

Le Netgear Nighthawk X6S EX8000 est un répéteur WiFi Mesh qui utilise 3 bandes WiFi : la première ayant un débit théorique de 400 Mbit/s à 2,4GHz, la seconde de 866Mbit/s à 5GHz et la troisième de 1733Mbit/s à 5GHz également.

Avec la technologie FastLane3 qui propose des connexions pouvant atteindre 3Gbit/s, Netgear dédie l’une des bandes WiFi 5GHz à une liaison WiFiconçue pour les communications avec le routeur afin de ne pas empiéter sur la bande passante pour communiquer directement avec Internet. Cela permet de connecter davantage d’appareils au réseau, sans pour autant saturer la bande passante, mais également d’augmenter les vitesses internet des périphériques.

Aussi, avec la spécificité du WiFi Mesh (réseau maillé), le Nighthawk X6S étendra la couverture de votre réseau WiFi, en conservant le même SSID (même nom) que celui du routeur. Cela résout le problème des déconnexions / reconnexions d’auparavant, lorsque l’on se déplaçait et donc changeait de réseau.

Installation

L’installation du répéteur X6S est très rapide d’autant plus si votre routeur / box est compatible WPS, cette méthode de connexion qui permet un appairage rapide et sans saisie de mot de passe, par une simple pression d’un bouton (fonction Push ’N’ Connect du répéteur). D’ailleurs, peu importe la marque ou l’opérateur de votre matériel actuel, le Nighthawk X6S EX8000 ne met personne de côté puisqu’il est compatible avec tous les routeurs.

En revanche, si le routeur auquel vous souhaitez connecter votre répéteur n’est pas compatible WPS, pas d’inquiétude, l’installation est tout aussi enfantine. Il suffit de se connecter au réseau WiFi NETGEAR_EXT du répéteur, une fois ce dernier en route. Puis de se rendre sur l’URL « mywifiext.net ». Ne reste plus qu’à se créer un compte Netgear et à paramétrer le futur réseau en moins de 10 minutes.

Sur la face avant du répéteur, on retrouve une série de diodes d’activité, renseignant sur l’utilisation du réseau. Tandis qu’à l’arrière on retrouve les connectiques de l’appareil. À noter, 4 ports Ethernet, un port USB 2.0 pour mettre en réseau un disque de stockage. On aurait préféré de l’USB à la norme 3.0 qui aurait été plus raccord aux vues des débits que le répéteur peut atteindre. C’est également derrière que sont positionnés le bouton d’alimentation et le bouton d’appairage WPS facilitant la connexion de nouveaux périphériques.

L’application WIFI Analytics de Netgear permet d’optimiser votre réseau en vous aidant à tester la puissance du WiFi dans le logement. Et ce, dans le but d’indiquer des solutions pour améliorer les débits internet. Par exemple en déplaçant le répéteur pour une meilleure réception et une meilleure couverture, ou en identifiant les canaux WiFi les moins encombrés.

Performances du Nighthawk X6S

Avant l’installation du Nighthawk X6S, j’utilisais 2 répéteurs WiFi plus standard. On pouvait alors constater une grosse perte de débit (toujours avec le routeur Netgear XR500 à la sortie de la box) ainsi que des sauts de connexion assez réguliers. Dans la chambre, loin du routeur, mais proche du répéteur, le débit moyen tournait autour de 25Mbit/s. Un débit moyen tout à fait correct pour de la navigation internet, mais pas optimal lorsque l’on possède la fibre à 300Mbit/s.

En remplaçant ce fameux kit de répéteurs WiFi par le modèle EX8000 de Netgear, la différence se fait sentir très rapidement par une fluidité remarquable ainsi qu’un regain considérable en termes de débits (pouvant atteindre autour de 240Mbit/s en débit de téléchargement et 230Mbit/s en débit d’envoi). On le ressent particulièrement dans les sessions de jeux ou en visionnant du contenu sur une plateforme de streaming. Ce n’est donc pas pour rien que ce répéteur WiFi X6S intègre la gamme Nighthawk, conçue pour les personnes en quête de performances, comme les gamers.

Conclusion

Grâce aux vitesses Wifi combinées pouvant atteindre 3 Gbit/s, un processeur quatre cœurs et des fonctionnalités avancées comme MU-MIMO et Smart Connect

Comptez 169,99€ au prix conseillé sur Amazon pour ce répéteur WiFi Nighthawk X6S (référence EX8000). Ses performances font de lui un produit haut de gamme, de très bons débits ainsi qu’une couverture jusqu’à 200m2 (variable en fonction de la configuration des pièces à couvrir et murs à traverser). Le Nighthawk X6S possède de vrais atouts en plus de ses performances, comme sa compatibilité avec n’importe quel routeur, notez qu’un routeur tribande donnera de meilleurs résultats. Il rend la technologie de WiFi Mesh un peu plus abordable qu’avec un système complet Orbi également proposé par Netgear.

Points positifs Très bons débits

Facilité d'installation

Configuration via WPS

Diodes d'information

Rend accessible le WiFi mesh (maillé) Points négatifs Un port USB en 2.0 uniquement

