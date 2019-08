Audible – Après 6 mois, un investissement rentable ?

On vous fait de temps en temps des critiques de livre ou des dossiers, comme par exemple la critique de iWoz ou sur Game Of Thrones. Mais on ne vous a jamais vraiment parlé d’Audible d’Amazon. Audible est le service de livre audio d’Amazon et propose donc une énorme bibliothèque de livre. Le service proposé soit d’acheter les livres individuellement à un tarif assez élevé (entre 5 et 50€ le livre) soit un abonnement à 10€ par mois avec un livre gratuit par mois. Le service est assez méconnu en France au contraire des États Unis. Mais il fait parler de lui et commence à se faire connaître en France.

A l’occasion du CES en janvier dernier, on a de décidé de faire l’acquisition d’un abonnement Audible (non sponsorisé, on paye) afin d’avoir de la lecture lors de nos déplacements internationaux. Une manière de s’instruire en avion, train et autres temps creux en ayant les mains libres.

La bibliothèque Audible

La panel de livre disponible est vraiment large. Quasiment tous les livres disponibles sur Amazon sont aussi en audio. Bien évidemment pas tous, car tout de même quelqu’un doit le lire pour vous. Plus de 250 000 livres sont indiqués comme disponible dans diverses langues, donc le choix est réellement présent. 35 catégories, des dizaines de langues et des nouveautés chaque semaine, donc ne vous faites aucun souci pour trouver un livre que vous voulez.

La qualité audio d’Audible

La qualité en elle même de l’audio est vraiment bonne, rien à redire. Vous pouvez télécharger votre livre qui sera tout de même assez volumineux (300-800Mo) et en profiter partout. Le point critique reste la voix du narrateur. En 6 livres, un seul ne m’a finalement pas intéressé, mais aucun la voix ne m’a empêché de l’écouter. Vous pouvez en plus, avoir un aperçu d’une minute avant d’acheter le livre. Que ce soit en anglais ou français, l’écoute fut toujours agréable. Même Sapiens et ses 16h d’audio furent un plaisir.

Le fait de ne pas avoir de livre

Mon plus gros souci avec la lecture, même si j’aime lire, c’est justement lire. Avec notre habitude de changer d’activité à la volé en quelques secondes, on n’arrive plus à se concentrer 30 minutes sur un livre sans rien faire d’autre. Toujours une notification, un bruit, une pensée. Beaucoup de chose qui peuvent vous empêcher de lire un chapitre d’une traite sans coupure.

Ne pas avoir à transporter de livre papier est aussi un plus, ni même de liseuse. Depuis que j’ai audible, je n’ai pas allumé ma Kindle (notre test de la Kobo Aura H2o) une seule fois, je la garde toujours au cas où, mais l’audio est bien plus pratique et simple.

Le fait qu’on lit plus

12 livres par an. Avec l’abonnement Audible, vous aurez le droit à 12 livres audio. Allez-vous tous les écouter dans l’année ? Probablement. Et ainsi, vous lirez un minimum de 12 livres, ce qui est plus que beaucoup d’entre nous actuellement. Vous pouvez toujours lire un livre papier chez vous le soir et écouter votre roman dans le métro. L’abonnement Audible, ne vous force en rien, mais pour 10€ vous offre une liberté en plus d’un livre par un livre. Surtout, pour des bouquins comme Homo Sapiens qui sont énormes, l’audio prend tout son sens.

Entre un livre de 1000 pages de 1kg à lire dans le train ou un livre audio, quel est votre choix ? Le mien est fait.

Si Audible vous intéresse, sachez que cet article n’est pas sponsorisé. Juste sur un coup de tête, on a voulu essayer et voici un petit retour d’expérience. L’abonnement coûte 9,95€ par mois.

Vous pouvez avoir un mois gratuit avant de vous engager en cliquant ici.

Et si vous êtes client Amazon prime, profitez de 3 mois gratuits en cliquant ici.