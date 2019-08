Comwatt – l’entreprise qui va vous faire aimer vos panneaux solaires

En France, le constat est clair, l’électricité et les énergies en général coûtent de plus en plus cher aux particuliers. C’est alors qu’est née l’entreprise Comwatt, elle propose une solution intelligente et connectée d’autoconsommation pour faire face de manière efficace à l’augmentation du coût de l’électricité.

Comwatt, en parfaite harmonie avec vos panneaux solaires

Si vous êtes équipés de panneaux solaires sur le toit de votre habitation, la solution Comwatt est parfaitement adaptée à votre situation. En effet, la box d’autoconsommation Comwatt synchronise en temps réel et automatiquement votre consommation avec votre production solaire. Cela vous permet de réduire instantanément les kWh à acheter au réseau électrique d’EDF.

Et oué ! La solution proposée par cette entreprise permet d’être pilotée via votre smartphone et une application dédiée. De quoi encourager d’autres Français à sauter le pas de l’auto-conso.



Grâce à la solution Comwatt, les utilisateurs ont pu réduire jusqu’à 70% la consommation d’électricité du réseau public, sans perte de confort, ni besoin de stockage de l’énergie issus des panneaux solaires.



Mais alors, ça marche comment ?

La solution intelligente Comwatt vous aide avant tout à comprendre et réduire votre consommation d’énergie de manière automatique. Sans pour autant perdre de confort dans vos habitudes du quotidien. Le kit comprenant :

Une box de régulation du chauffage et des appareils électriques

Des prises communicantes, elles sont capables de mesurer et d’allumer ou éteindre vos appareils à distance

Et une application mobile dédiée pour suivre et mesurer en temps réel votre consommation électrique

Dans le domaine des box d’analyse de consommation électrique, Comwatt à su s’imposer comme le leader en France avec plus de 15 000 sites équipés pour des particuliers comme des entreprises. Cette solution est idéale pour les Français ayant fait le choix de s’équiper en panneaux solaires.

Découvrez le site internet de l’entreprise en cliquant ici

Et découvrez nos autres news en cliquant ici.