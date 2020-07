iPhone 12 et 12 Pro: Apple va limiter la hausse des PRIX

Comment Apple pourrait-elle baisser les prix des prochains iPhone 12 ou du moins, ne pas les augmenter ? Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde et si cela se confirme, ça va faire beaucoup parler.

On sait que la concurrence est rude entre les constructeurs. Ils doivent faire attention aux tarifs de leurs derniers smartphones. Cupertino va certainement sortir les quatre prochains iPhone avec des écrans OLED. Fini le LCD et franchement, il était temps.

Cependant, ça fait inévitablement monter la note et on ne pense pas qu’Apple va rogner sur sa marge.

Peut être pas de 5G pour les iPhone 12

Des rumeurs plutôt persistantes disent que la pomme pourrait simplement faire l’impasse sur la 5G et proposer uniquement de la 4G sur l’ensemble de la gamme. Il ne serait pas impossible qu’Apple propose la 4G que sur les iPhone 12 et iPhone 12 Max. Et pourquoi pas, la 5G sur les 12 Pro et Pro Max.

Ça pourrait permettre à Cupertino d’engager la gamme avec des prix calés sur l’iPhone 11, à savoir 809 euros et de pouvoir justifier une hausse des prix sur les versions Pro.

Pas d’écouteurs ni de chargeur

Ne pas mettre de 5G, ça passerait encore. Cependant, il semble que les iPhone 12 et 12 Pro ne seront pas livrés avec les habituels EarPods et non plus avec les habituels chargeurs.

Et ça se confirme chez les analystes les mieux renseignés sur les futurs produits Apple. Quand on sait, qu’une très grosse partie des utilisateurs se servent des écouteurs livrés avec leur iPhone, Apple prend des risques.

Donc, pour utiliser ces écouteurs et les chargeurs, il faudra les acheter à part. C’est ce qu’on appelle pousser à la consommation, mais ça serait cohérent avec la politique qu’Apple aurait, afin ne pas augmenter les prix des iPhone 12 par rapport aux actuels iPhone 11.

Bon, l’Europe ne sera pas concernée. Une réglementation européenne impose aux constructeurs de mettre des écouteurs et les chargeurs. Celle ci est faite afin de limiter l’exposition des ondes proches de la tête.

Au final et pour une production à grande échelle, ça ne doit pas peser si fort que ça dans le prix de vente.

Les iPhone 12 seuls dans leurs boites

Donc pour résumer et pour faire baisser les prix, peut-être pas de 5G sur toute la gamme ou juste sur les iPhone 12 et 12 max. Pas d’écouteurs et de chargeurs sur toute la gamme. L’Europe sera épargnée.

Les iPhone seront présentés en septembre et commercialisés en octobre.