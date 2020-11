Synchronicity veut créer une ville intelligente avec l’app Smart Parking Seongnam

Publicité

Le cœur de l’industrie 4.0 est probablement la création d’une ville intelligente qui améliore la qualité de vie des gens. La ville intelligente applique une informatique avancée à des domaines tels que les transports urbains, l’environnement, la sécurité, le logement et les services sociaux.

Une application de service pour une ville intelligente

La société U Like prend la tête de la création d’une ville intelligente en développant une application de service de parking intelligent. Smart Parking Seongnam, l’un des services de transport de ville intelligente en 2019. Smart Parking Seongnam est l’un des projets Syncronicity réalisés par la coopération de KETI. L’agence de promotion de l’industrie SeongNam et U Like. Il a été créé dans le cadre du projet international de développement technologique conjoint Smart City basé sur l’IoT pour renforcer la compétitivité de l’IoT et de l’industrie des villes intelligentes à Seongnam-si.

Ce service est une application basée sur la technologie oneM2M. Adoptée comme technologie standard internationale pour l’IoT, et peut être utilisé gratuitement, car à but non lucratif. Il fournit des informations en temps réel sur les parkings de Seongnam-si et le trafic de transit à proximité.

Cette application est destinée à tous les utilisateurs qui ont besoin d’informations sur les parkings de Seongnam-si, les bus urbains et les bus interurbains à proximité du parking. Et de transférer des informations vers d’autres transports comme les métros. Il fournit un service d’informations de stationnement personnalisé. Non seulement pour les utilisateurs de parkings résidant à Seongnam-si. Mais également pour les utilisateurs de parkings se rendant à/depuis des entreprises ou des sites commerciaux situés à Seongnam-si et tous les utilisateurs du parking visitant Seongnam-si. En France, on peut compter sur des solutions de location de Parking sur abonnement qui vous permettent d’avoir une place allouée dans la durée. Solutions comme par exemple, Yespark (leur site) qui reste pratique pour avoir une place pas loin de chez vous.

Un concept grandissant

Nous prévoyons de mettre à jour la fonction de recommandation de parking en intégrant la technologie d’apprentissage automatique d’IA. En utilisant les modèles d’utilisation, la date et les informations météorologiques des parkings. De plus, grâce à des investissements continus en R&D, nous développons un modèle commercial avec un parking payant. En plus de cela, nous sommes en phase d’installation/développement en proposant un service de sécurité de zone scolaire à Seongnam-si. Le service de sécurité de zone scolaire devrait aider à prendre diverses mesures pour prévenir les accidents. Ceci, en collectant et en analysant les informations sur la circulation (vitesse, fréquence) dans la zone de protection des enfants.

U Like fournit divers services informatiques tels que le développement de sites Web/d’applications mobiles. Mais aussi, diverses plates-formes, y compris l’environnement de service et connexion système. Également, Des portails mobiles et des interfaces standard pour la connexion filaire/sans-fil. Et mène des travaux de conseil pour renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’expérience accumulée et l’analyse de tendances. Certaines des principales applications développées par U Like sont Smart Parking Seongnam (KETI) pour une ville intelligente, SK Rental, Car (SK NETWORKS), Billycar (SK C & C) et WAVVE Sport Pro Baseball Service (Content Wave).

Ce concept n’est pas encore en France mais prévoit de s’exporter dans le futur.