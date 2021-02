PS5 : Une version noire est enfin disponible en précommande

Publicité

Jusqu’aujourd’hui, la nouvelle console de salon PS5 n’est disponible qu’en une version blanche. Ce qui ne semble pas être du goût de tous les amoureux de la PlayStation, nostalgiques des modèles Black Skin précédents. Eh bien ! Ces derniers peuvent se réjouir de pouvoir désormais se procurer une version noire du « next gen » de Sony en précommande. Les joueurs les plus impatients sont donc, dès maintenant, invités à effectuer la commande pour ne pas la voir leur filer entre les doigts.

La version noire tant attendue est désormais disponible

Annoncé depuis plusieurs jours, le modèle skin noir de la PlayStation 5 n’est toujours pas arrivé. Une situation qui ne ravi pas de nombreux joueurs. Heureusement que ces derniers peuvent compter sur l’ingéniosité de certaines startups. En effet, depuis le mois dernier, un groupe de moddeurs, réunis sous l’appellation « SUP3R5 », fait du rêve de nombreux gamers une réalité. Ce collectif met à la disposition de ces derniers des consoles de salon PS5 de coloris noirs inspirés de modèles précédents. La version noire de la PlayStation 5 que propose l’équipe « SUP3R5 » ne se différencie du modèle d’origine de Sony que de par sa couleur. Chaque unité composante est faite à la main avec le plus grand soin et en respectant les moindres détails en terme de qualité

Une PS5 disponible seulement sur précommande

Compte tenu du temps et du travail fastidieux qu’il faut pour transformer la PlayStation 5, l’équipe « SUP3R5 » n’effectue cette opération que sur précommande. La startup ne compte pas également se lancer dans une production de masse. Les consoles PS5 Black Skin accompagnées de leurs manettes DualSense assorties seront éditées en nombres très limité (environ 300 exemplaires). Il faudra donc vite passer sa commande et payer à l’avance (au moins 650 euros) pour être parmi les chanceux qui se les verront livrer d’ici le printemps prochain. Mais, cela n’est pas sans risque. En effet, les modifications apportées par la startup annulent la garantie du constructeur Sony sur les consoles. Et « SUP3R5 » n’acceptera aucun retour après livraison.

