PS5 : personnaliser la manette DualSense est désormais possible

Publicité

Disponible depuis novembre dernier, la PS5 est aujourd’hui un objet de convoitise. Rarement en gros stock chez les commerçants, chaque modèle s’envole comme des petits pains dès que quelques unités sont mises en vente. Si vous êtes l’heureux possesseur de la console, vous avez la manette DualSense à vos côtés durant toutes vos sessions de jeu. Sachez que ce produit est désormais personnalisable pour la modique somme de 9,99 $.

De nombreuses entreprises se sont lancées dans la personnalisation de PS5, mais aussi de la DualSense. On a donc pu voir arriver des modèles entièrement noirs sur le marché afin de coller plus proprement à la couleur de prédilection des précédentes consoles de Sony. Decor Evolve de son côté propose une façon simple, efficace et pas chère de changer le coloris de la nouvelle manette PS5.

Personnaliser la manette PS5 DualSense en un clic

Si vous ne souhaitez pas attendre que Sony daigne proposer de nouveaux coloris pour sa DualSense, Decor Evolve est là pour vous aider. Pour cela, l’entreprise américaine propose en effet des coques interchangeable afin de personnaliser la couleur de la manette PS5. Sur le site internet officiel, on retrouve ainsi 9 coques dans les coloris suivants : bleu foncé, bleu clair, bleu, rouge, orange, or, gris, steel gray et rose gold. Le prix de vente unitaire est de 9,99 $.

Pour information, la partie que vous pourrez changer avec cette coque est tout simplement la coque noire de la manette PS5. Facilement déclipsable en quelques secondes, la procédure de personnalisation ne nécessite aucun outil technique. Vous pouvez par exemple voir le tutoriel de l’entreprise ci-dessous.

Publicité

Reste maintenant à savoir si Sony va mettre en justice l’entreprise. En effet, la firme a pris la fâcheuse habitude d’attaquer les entreprises souhaitant proposer des dispositifs visant à personnaliser sa nouvelle console PS5 ou bien sa manette DualSense.