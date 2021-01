PS5 : un modèle noir de la console disponible dès cette semaine

Publicité

Après trois mois de commercialisation, la nouvelle console de Sony reste fidèle à son design blanc. Critiquée par de nombreux joueurs, sa couleur est l’un des critères déplaisants le plus aux côtés de sa taille. La donne va cependant prochainement changer pour la PS5 avec l’arrivée d’un modèle noir dès le 8 janvier prochain.

Vu le succès de la console, vous n’avez surement pas eu l’occasion d’acquérir la dernière PlayStation. La donne va cependant bientôt changer étant donné que la fin des ruptures de stock se profile chez Sony. Si le design de la console reste un critère vous rebutant, sachez qu’un modèle noir de la PS5 ainsi que de sa manette DualSense va être commercialisé dès vendredi.

Un modèle noir de la PS5 et de la DualSense arrive

S’il y a bien un critère qui a fait polémique lors de l’annonce de la PlayStation 5, c’est son design futuriste blanc sur les côtés et noir en son centre. Afin de combler leur déception et celle des joueurs, des entreprises proposent par exemple de remplacer les faceplates blanches de la console par des noires.

SUP3R5 a choisi de son côté de commercialiser directement un modèle noir de la PS5 avec en prime une DualSense de la même couleur. Le collectif de moddeur précise sur leur site qu’il « applique soigneusement le design d’inspiration rétro à chaque unité à la main, un processus fastidieux qui est effectué avec la plus grande attention aux détails et à la qualité. » Il sera aussi possible d’acheter uniquement la manette en version noire.

Les pré-commandes devaient normalement débuter demain, soit le 5 janvier 2021. Cependant, SUP3R5 a récemment décalé cette date au 8 janvier afin de simplifier les paiements et surtout minimiser l’achat par de potentiels bots.

Pour information, seulement 304 consoles PS5 avec DualSense noire seront proposées pour un prix de 649 dollars en version digitale et 749 dollars avec lecteur de disque. Du côté de la manette seule, 500 exemplaires seront disponibles au prix de 99 dollars. Attention cependant pour cette dernière, la garantie constructeur sera annulée étant donné que l’équipe a dû démonter complètement les DualSense.

