Une suite à Alita : Battle Angel en streaming ?

En 2019 était sorti l’adaptation cinématographique du manga culte Gunnm, crée par Yukito Kishiro, Alita : Battle Angel. Produite (et co-écrite) par James Cameron, elle est réalisée par Robert Rodriguez. Nous devons à ce réalisateur les films Une nuit en enfer, Spy Kids ou Sin City. Nous lui devons également un épisode de la série The Mandalorian. Le film a engrangé 400 millions de dollars pour un budget de 150 à 200 millions et a reçu, dans l’ensemble, de bonnes critiques. Il a notamment pu donner naissance à une communauté de fans appelée la Alita Army et qui appelle via leur site Internet (consultable ici) à acheter les Blu-ray du film pour motiver Hollywood à lancer le feu vert pour un projet de suite. Et tout récemment, Robert Rodriguez a affirmé que grâce au streaming, faire une suite à Alita est une possibilité envisageable.

« Tout est possible« , selon Robert Rodriguez

À Noël dernier, Robert Rodriguez a sorti son nouveau film C’est nous les héros. Disponible exclusivement sur Netflix, il nous propose de découvrir un monde de super-héros. Dans ce film, avec notamment YaYa Gosselin, Pedro Pascal ou Christian Slater, des envahisseurs extraterrestres kidnappent une bande de super-héros appelés les Heroics. C’est donc leurs enfants qui vont devoir s’unir pour les secourir.

Lors d’une interview pour le magazine Forbes, afin de promouvoir le film, Robert Rodriguez parle de la société de post-production Weta Digital. Elle a collaboré avec le réalisateur pour les effets spéciaux de C’est nous, les héros, mais aussi de Alita. Une transition trouvée pour aborder la question d’une suite à ce film.

Étant donné l’expérience de Robert Rodriguez chez Netflix et Disney+ et la volonté des fans de voir une suite à Alita, quant au fait de savoir si le streaming pourrait être « un sauveteur pour une potentielle franchise de films ou de séries« , le réalisateur a répondu ceci (le traduction a légèrement modifié le texte pour plus de compréhension) :

Je pense que tout est possible. Disney a racheté la Fox et ils ont Disney+, donc le sujet mérite d’être abordé. Je sais que d’autres personnes voudraient voir une suite et j’aimerais en faire une. Quant au fait de savoir comment sera-t-il diffusé et comment sera-t-il réalisé, je pense que le streaming a mis en place beaucoup d’opportunités comme les suites. Donc, ce n’est pas une mauvaise idée. C’est un concept qui a déjà une audience et qui lui délivre du contenu d’une manière qui lui est le plus facile de consommer. Donc, ce n’est pas une si mauvaise idée. Robert Rodriguez, Forbes

