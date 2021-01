Journée internationale du Popcorn, notre sélection de 5 films

Publicité

Le saviez-vous ? Aujourd’hui est la journée internationale du Popcorn, cette fameuse douceur salée ou bien sucrée selon votre convenance que l’on aime s’arracher au cinéma.

(Oui, oui, cette journée existe bel et bien et son existence reste un mystère…)

En tout cas, ce jour nous donne une occasion pour vous proposer une sélection de 5 films. 5 films légers, choquants, hilarants ou trépidants, mais avant tout divertissants que vous pouvez regarder aujourd’hui en savourant un seau ou un cornet de popcorn !

Meurtre mystérieux à Manhattan (1993)

Nous commençons cette liste avec une excellente comédie policière signée Woody Allen.

Larry Lipton et Carol forment un couple fatigué, qui s’est installé dans une routine. Ils vivent dans un luxueux appartement à Manhattan et un soir, ils font la connaissance de leur voisins, Paul et Lilian House. Et un jour, cette dernière décède d’une bien étrange crise cardiaque… En effet, cette femme n’a jamais eu de soucis de santé majeurs et surtout, Paul ne semble pas si attristé que cela de la mort de sa femme. Carol Lipton envisage l’idée d’un meurtre et va donc mener l’enquête…

Parmi les plus gros points forts du film résident clairement les personnages. Déjà le couple Larry-Carol, composé d’une femme curieuse et aventureuse et d’un homme profondément névrosé et frileux qui veut rester dans son confort. Leurs divergences mènent à des petites disputes aux dialogues vraiment bien sentis. Nous retrouvons également la charismatique Marcia Fox, qu’interprète à merveille Anjelica Huston, qui va les aider. Tous ces personnages sont très attachants et nous embarquent dans une intrigue drôle et d’une grande malice !

Vous pouvez retrouver le film sur Netflix.

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988)

Notre deuxième film est un film culte, mais qu’il est toujours bon de revoir !

Dans le Los Angeles de 1947, les toons sont des personnages réels, tous faits de dessins, et cohabitant avec les humains. Beaucoup sont stars de cartoons et parmi eux, un certain Roger Rabbit. Ce dernier est bien préoccupé car il soupçonne sa femme, la sulfureuse Jessica Rabbit, de le tromper avec Marvin Acme, directeur de l’entreprise ACME. Le détective privé cynique et alcoolique Eddie Valiant (joué par le regretté Bob Hoskins) est donc chargé de l’enquête. Il réussit à surprendre Marvin et Jessica tous les deux. Mais lorsque Marvin Acme est retrouvé mort le lendemain de cette découverte, l’affaire devient plus compliquée…

Le réalisateur de la trilogie Retour vers le futur et de Forrest Gump nous régale ici, via un mélange toujours aussi fascinant de prises de vues réelles et d’animation, d’une superbe comédie policière buddy-movie aux excellents personnages et qui nous rappelle l’importance de rire !

Histoires de cannibales (1980)

Nous partons maintenant vers Hong Kong pour parler d’un film bien trop méconnu.

Histoire de cannibales est une comédie noire d’horreur/action de Tsui Hark (la trilogie Détective Dee). Nous y suivons un agent secret dont le nom de code est 999. Il doit arrêter un voleur nommé Rolex. Pour cela, il passe par un village de cannibales dirigé par un homme tyrannique…

Si vous êtes fans de la trilogie Evil Dead réalisée par Sam Raimi, vous allez certainement adorer Histoire de cannibales ! C’est un film survolté, gore et à l’humour bien noir que nous sert Tsui Hark. C’est également un film d’arts martiaux aux excellentes chorégraphies. Sachez qu’il s’agit également d’une satire où Tsui Hark dénonce le totalitarisme communiste de son pays. Idéal à voir entre amis !

Vous pouvez découvrir le film sur YouTube (en VOSTFR) :

Hacker (2015)

Notre avant-dernier film de la liste est un thriller réalisé par le grand Michael Mann (Le Sixième Sens, Heat, Collatéral). Flop commercial total et retours critiques négatifs dans l’ensemble, c’est d’un film bien sous-estimé dont nous allons parler !

En Chine, la centrale nucléaire de Chai Wan a été piratée. Aucune revendication politique n’a été faite. En réaction, le gouvernement chinois envoie sur l’affaire l’un de ses meilleurs experts informatiques, Chen Dawai. Il doit collaborer avec le FBI étant donné que le Chicago Mercantile Exchange a subi la même attaque. Chen Dawai insiste alors pour que ce soit l’un de ses anciens camarades, Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), qui vienne démasquer le coupable. Va alors démarrer une trépidante course contre la montre…

Hacker est un film sombre, absolument haletant que viennent renforcer une superbe réalisation et photographie. Nous sommes transportés dès la scène d’introduction absolument fascinante où nous plongeons à l’intérieur du système informatique de la centrale pour assister à son piratage. Une séquence qui annonce très bien la suite du film et de son univers désespéré et paranoïaque.

Le Géant de Fer (1999)

Nous terminons cette liste avec un film qui vous rappellera l’insouciance de l’enfance.

En octobre 1957, époque du progrès technologique et de la paranoïa suite à la Guerre Froide, nous faisons la connaissance d’un jeune garçon du nom de Hogarth Hughes. Grand amateurs de comics, de films d’horreur et de S-F, il va faire la connaissance d’un robot géant d’origine extra-terrestre. Avec l’aide de Dean, artiste en marge, il lui apprend les choses de la vie sur Terre. Mais Kent Mansley, agent du gouvernement, n’est jamais loin pour tenter de trouver et de détruire ce géant de fer…

Réalisé par Brad Bird (Ratatouille, Les Indestructibles, Mission Impossible Rogue Nation, A la poursuite de demain), Le Géant de Fer est une petite perle d’animation qui annonçait déjà le talent d’un artiste qui réalisait là son premier long-métrage. Dotée d’une excellente animation mélangeant à merveille images de synthèse et 2D, le film nous raconte une histoire d’amitié drôle et surtout très touchante sur le deuil et sur le choix. Le film est également un superbe hommage à la culture geek et à celle des années 1950.

Un film idéal à voir en famille !

Le Géant de Fer vient donc conclure notre liste de films divertissants à voir en cette journée internationale du Popcorn.

Bonne séance… et bonne dégustation !

