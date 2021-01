Publicité

Lancé depuis le premier trimestre de l’année dernière, l’Apple Watch est non seulement une montre intelligente mais aussi un bracelet permettant d’avoir des informations sur la santé. Une fonctionnalité qui se révèle très importante en cette période de crise sanitaire liée au COVID-19. En effet, les données sur les conditions physiques que présente la montre Apple peuvent vous permettre de connaître votre état sérologique au coronavirus avant le test. Voici un bref aperçu de comment cela se passe dans cet article.

L’Apple Watch, plus qu’une montre intelligente

A votre poignet, l’Apple Watch a peut-être été toujours considéré comme un gadget de prestige. Désormais, il pourra davantage affirmer son statut de montre révolutionnaire grâce à sa fonctionnalité de bracelet cardiaque. En effet, la montre intelligente vous transmet des informations sur le rythme cardiaque, la température de la peau et bien d’autres inférences sur la santé de son utilisateur. Des informations qui sont prises en compte dans l’identification des symptômes du coronavirus. Leur transmission régulière peut permettre une mise en quarantaine plus rapide en cas de soupçon. Ainsi, la propagation de la pandémie et d’autres maladies infectieuses pourrait être ralentie.

Des études attestant la fiabilité des performances de l’Apple Watch

La pandémie liée au COVID-19 a certes plongée l’économie mondiale dans une crise générale. Mais, les progrès scientifiques dans les domaines de la santé et la technologie ont, jusqu’ici, donnés des réponses plus que satisfaisantes aux situations rencontrées lors cette crise. Et, l’invention des bracelets électroniques capables de détecter la possible présence du coronavirus dans votre organisme plusieurs jours avant que cela ne soit fait par un test PCR ou TDR. La fiabilité des informations données par ces bracelets a fait l’objet de nombreuses études. Presque toutes ces dernières ont confirmé qu’il s’agit de données de prédiction crédibles. Reste désormais à rendre cette montre disponible pour tous car cela aiderait à endiguer plus rapidement la maladie.

