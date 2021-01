Se renseigner sur les centres de dépistage Covid-19 en France avec Google Maps

Publicité

Depuis un peu plus d’un an, le monde est mis sens dessus dessous avec la crise sanitaire liée au Coronavirus. Face à cette maladie qui a contraint l’être humain à changer ses habitudes, la totalité des pays du monde s’est mise en ordre de bataille. Certains pays, comme la France, ont vu leurs efforts accompagnés par des éditeurs d’application. C’est le cas de Google Maps qui intègre désormais la signalisation des centres de dépistage Covid-19 du territoire français.

La politique de dépistage du Covid-19 en France

Avec en moyenne plus de 3 millions de tests réalisés par semaine, la France figure parmi les pays d’Europe effectuant le plus de tests de dépistage Covid-19 depuis l’apparition de la pandémie. Ce nombre important qui a été atteint grâce à des dizaines de milliers de centres de dépistages installés sur tout le territoire français reste tout de même perfectible. En effet, le coronavirus continue de circuler intensément dans l’hexagone et n’est pas encore sous contrôle des autorités en charge de la santé. Il est donc indispensable d’amplifier les tests. Et cela passe par la diffusion d’informations précises sur les centres de dépistage. Un soutien technologique permettant d’orienter les citoyens par rapport à ces centres ne peut être donc que bien accueilli.

Des renseignements sur les centres de dépistage grâce à Google Maps

Dans une annonce parue sur sa page Twitter officielle, il y a quelques jours, Google fait savoir que la localisation des centres de dépistage du Covid-19 installés sur le territoire français est désormais possible avec Google Maps. En effet, le géant américain du numérique a intégré à son application les informations nécessaires (adresses et numéros de téléphone) pour que tout Français puisse se situer par rapport aux centres de dépistages Covid-19 le plus proche de son lieu de résidence. La firme américaine dit s’appuyer sur la carte sanitaire officielle publiée par le ministère Français en charge de la Santé et rassure donc sur la fiabilité des informations qu’elle apporte aux Français.

