Les appels de numéros inconnus vont s’enregistrer automatiquement grâce à Google

De nombreuses applications peuvent vous permettre d’enregistrer des conversations téléphoniques. Mais très peu d’entre elles enregistrent automatiquement les conversations téléphoniques, surtout lorsque les appels proviennent de numéros inconnus. C’est cette amélioration qui devrait être apportée à la prochaine mise à jour de l’application Google Phone. Cet article essaiera de vous donner plus de détails sur cette nouvelle fonction annoncée par XDA Developers.

L’utilité de cette fonctionnalité avancée sur Google Phone

Les concepteurs de l’application Google Phone ont laissé des lignes de codes très intrigante dans le logiciel. Ces dernières permettraient d’inclure une option inédite dans la version mise à jour de l’application Google Phone. Cette nouvelle fonction, lorsqu’elle est activée, autoriserait l’enregistrement automatique des conversations téléphoniques avec des correspondants dont les numéros ne figurent pas dans votre liste de contacts. Chaque enregistrement, avant son démarrage, devrait être notifié à votre correspondant. Et il serait, par la suite, stockée directement sur votre téléphone. Ce qui apporte un peu plus de clarté autour de l’action et assure la sécurité de l’enregistrement quant à l’utilisation qui en sera faite.

La légalité de l’enregistrement d’une conversation téléphonique

Même si les concepteurs de l’application ont mentionnés que le démarrage de l’enregistrement est conditionné par l’accord des deux correspondants, ils ont aussi ajouté que cette fonction doit être activée d’abord par l’utilisateur. La notification de l’enregistrement au correspondant qui appelle serait donc laisser à la discrétion de celui qui reçoit l’appel. Ce qui laisse planer le doute quant à la légalité de cette nouvelle fonctionnalité. Vu que certaines législations interdisent et punissent même l’enregistrement non consenti des conversations téléphoniques entre correspondants, cette application pourrait donc être interdite d’utilisation, voire même bloquée dans de nombreux pays. Mais Google compte bien apporter des explications sur le sujet et continuerait d’ailleurs de travailler à perfectionner cette application.

