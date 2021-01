Faites des économies avec ce forfait mobile à moins de 10 euros

Publicité

Depuis quelques années, des opérateurs mobiles cassent littéralement les prix de leur forfait. Si vous n’avez pas encore eu le temps de changer pour l’une de ses offres, celle que nous allons vous présenter a toutes les chances de vous convaincre. Avant de commencer, sachez que l’offre affiche un prix de moins de 10 euros pour une quantité de données mobiles de 100 Go.

Il n’est jamais trop tard pour faire des économies. Aujourd’hui, nous vous présentons un forfait mobile qui va baisser considérablement votre facture. Cdiscount mobile vient en effet de lancer une offre 100 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Forfait mobile Cdiscount à 9,99 euros par mois

Notre smartphone est aujourd’hui l’outil que l’on utilise le plus souvent chaque jour. Afin de répondre à pléthore de besoin, cet appareil doit être connecté à internet. Il est donc conseillé de s’armer d’un forfai t avec une bonne quantité de données mobiles. Cependant, la facture peut vite monter… Mais pas chez Cdiscount Mobile.

L’opérateur mobile propose en effet une offre avec 100 Go d’internet à prix mini. Une quantité conséquente qui vous permettra de passer moult appels vidéos, streamer des séries, des films ou de la musique, surfer sur le web ou les réseaux sociaux… pendant un mois entier. En plus de cela, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis EU + les DOM (+ 10 Go de données mobiles à l’étranger).

Ce forfait mobile Cdiscount est sans engagement et arbore un prix mini de 9,99 euros par mois pendant un an. Après cette période, le tarif montera à 20 euros par mois. Fin de l’offre promotionnelle le 12 janvier 2021.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

