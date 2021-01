Les utilisateurs WhatsApp s’en vont vers l’application de messagerie Signal

Publicité

Les nouvelles conditions imposées par Facebook sur la gestion des données personnelles des utilisateurs de WhatsApp ont créé une certaine psychose dans l’esprit de ces derniers. En effet, les utilisateurs de WhatsApp sont de plus en plus inquiets quant aux risques encourus par leurs données personnelles. Après avoir exprimé leur mécontentement à plusieurs reprises sans être réellement pris au sérieux, ils ont donc décidé de migrer vers une autre plateforme de messagerie aussi connue : Signal.

La ruée des utilisateurs de WhatsApp vers Signal

Comme pressenti, depuis l’annonce de l’unification des comptes Facebook, Instagram et WhatsApp, les utilisateurs de ce dernier n’ont pas tardé à réagir. Cette réaction fut aussi prompte que massive. En effet, les utilisateurs de WhatsApp ont décidé se tourner vers d’autres plateformes de messagerie concurrentes de Facebook parce qu’ils ne se sentent plus en sécurité avec l’entreprise de Mark Zuckerberg. La plateforme qui a donc enregistré le plus de nouveaux abonnés depuis lors est Signal. À en croire les commentaires et écrits sur Twitter, on a appris que Signal a été submergé par l’affluence de nouveaux abonnés ; En témoigne le retard enregistré, pendant un moment, dans la transmission des codes de vérification à ces derniers.

La politique de séduction menée par Signal

Comme toute autre plateforme qui enregistre l’arrivée de nouveaux inscrits, Signal a plus qu’été ravi de voir que de nombreux anciens utilisateurs de WhatsApp l’aient choisi comme alternative. Malgré, le problème survenu sur l’envoi des codes de vérification, l’application Signal a tout de même pu satisfaire toutes les nouvelles demandes d’adhésion. Elle a même proposé à ses nouveaux utilisateurs des techniques simples pour que toutes leurs conversations sur WhatsApp soient transférées vers elle. Sa bonne Réputation pour l’utilisation d’un niveau de chiffrement très élevé sur les conversations a certainement aussi joué. Ce qui lui a, peut-être, permis d’enregistrer l’arrivée de deux grandes personnalités du monde de la technologie. Parmi elles se trouve l’homme le plus riche du monde : Elon Musk.

