Arrêt de la production de PS4 au Japon, place à la PS5

Comme pressenti depuis quelques mois, Sony a officialisé l’arrêt de la production de certains modèles de la console de jeu PS4. Il s’agit notamment des modèles PS4 et PS4 Pro. La firme nipponne, en prenant cette décision, entend consacrer plus de ressources à la production des modèles de la PS5. Cet article vous en dira davantage sur les raisons de choix, peu surprenant de Sony.

La PS4 : une console ayant marqué son temps

À en croire les médias asiatiques, et japonais en particulier, l’arrêt de la production des modèles de la PS4 n’est pas lié à des problèmes de vente ni à la crise sanitaire. Il s’agirait plutôt d’une politique pour mieux satisfaire les amateurs de console de salon. Le désarroi de ces derniers est certainement grand et palpable, quand on sait à quel point ils ont adopté cette console de jeu. Mais ils peuvent se rassurer, car Sony n’entend pas retirer immédiatement tous les modèles du marché. En effet, ceux déjà mis en vente iront jusqu’à épuisement de leurs stocks. La PS4 part, mais elle sera bien remplacée par une autre console bien plus performante : la PS5.

La PS5 pour remplacer la PS4

Même si elle a confirmé l’arrêt de la production, la firme nippone ne s’est toujours pas exprimée sur le programme du retrait définitif des modèles de la PS4 des rayons de jeu de ses grands magasins de distribution. En effet, aucun délai n’a été donné par Sony sur cet arrêt de production. En plus, la multinationale japonaise compte laisser durer la PS4 encore quelques années sur le marché japonais. Mais les records de vente enregistrés lors du lancement de la PS5 aux États-Unis d’Amérique pourraient amener Sony à accélérer l’application de cette décision. Tout compte fait, les amoureux de la PS4 ne devraient pas perdre aux changes en adoptant la PS5. Car cette dernière est beaucoup plus performante et vendue au même prix que sa grande sœur lors de son lancement.

Une bonne nouvelle qui rejoint le fait que les ruptures de stock des PS5 devraient prendre fin très prochainement.

