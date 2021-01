La 5G, vers l’amélioration de la couverture réseau !

Publicité

La 5G constitue la 5ème génération des standards de la téléphonie mobile. Elle fait suite à la 4G pour améliorer la couverture réseau. Elle prolonge ainsi l’exploitation technologique LTE. Quels sont les avantages de la 5G ? Elle est plus performante que les générations antérieures de réseaux ? Qui en sont les fournisseurs sur le territoire français ?

Qu’est-ce que la 5G ?

La technologie 5G est la toute nouvelle génération de réseau. Elle donne accès à des débits qui vont au-delà de ceux de la 4G. Les temps de latence sont très courts avec une haute fiabilité. Le nombre de connexions concomitantes peut être augmenté sur la surface couverte sans que la qualité de connexion ne soit compromise. Le réseau sans fil de la prochaine génération ouvre la voie à l’évolution vers l’Internet des objets (IoT). Elle va au-delà de l’internet mobile.

Comparativement à la 4G et même à la 4.5G, les cas nouveaux d’utilisation de l’Internet des objets ainsi que les communications critiques vont nécessiter des performances améliorées et une amélioration croissante de la vitesse de transmission au niveau des données. Les réseaux 5G vont être conçus afin d’apporter un meilleur niveau de performance indispensable à un Internet des objets massif. Une telle technologie va permettre d’avoir un monde hyper connecté. La technologie 5G prend appui sur huit différentes exigences techniques.

Le débit de données est de 10 Gbit/s soit 10 voire 100 fois plus que les anciens réseaux 4G et 4.5G. La latence est de 1 milliseconde. La 5G fait comme bande passante 1 000 fois plus par unité de surface. On peut connecter 100 fois plus d’appareils connectés par une unité de surface. La disponibilité est de 99,999 % et la couverture 100 %. La diminution de l’usage de l’énergie du réseau est de 90 %. Les appareils connectés auront une performance de longue durée. La batterie appareils IoT aura comme durée de vie une dizaine d’années avec une faible-consommation.

La 5G en France

Les premiers forfaits 5G s’annoncent à grands cris en France. Aucun des fournisseurs d’internet ne veut rester en marge du mouvement de la nouvelle génération de réseau. C’est Orange qui a donné le coup d’envoi. Les tarifs proposés à sa clientèle sont de 14,99 euros par mois pour la première année lorsque le data est de 70 Go. L’utilisateur désireux d’avoir un accès illimité est appelé à débourser 79,99 euros par mois. La couverture 5G avec Orange se fait progressivement sur le territoire français. Il faut attendre 2025 pour bénéficier de débits exceptionnels et d’une latence très faible même dans les villages.

Les grandes villes vont être couvertes en premier lieu. Les autres opérateurs tels que Bouygues et SFR mettent les bouchées doubles pour réussir ce pari. Free Mobile discrètement prépare le terrain pour connecter tous ses clients à la 5G. Le coronavirus a retardé un tant soit peu le déploiement de la 5G dans toute la France. Le tir sera corrigé les années à venir pour le bonheur de tous les consommateurs.

Et si on ne capte pas la 5G ?

La 5G n’est pas encore partout en France et ça n’est pas prêt d’arriver dans les zones blanches. Avec la 4G, les difficultés d’accès avaient été relevées. Il en sera forcément ainsi pour la 5G. Toutefois, il existe une solution parfaite pour mieux capter la connexion 4G ou 3G chez vous. Il s’agit des services de Myamplifiers.

L’amplificateur de réseau constitue le meilleur moyen pour fournir un signal mobile stable à une habitation. Il améliore l’ensemble des signaux sur les bandes différentes de fréquence. Chaque amplificateur de signal mobile est un dispositif compact, très facile à installer. Il est convivial et sans contrainte. Les fournisseurs le livrent en kit complet. Il est constitué d’un boîtier amplificateur réseau, d’une antenne intérieure et extérieure, des câbles coaxiaux et un bloc de l’alimentation. L’installation de l’amplificateur dure moins d’une demi-heure. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques spéciales pour s’en servir.